Серж Саргсян поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в заповеднике

Президент Армении Серж Саргсян провел сегодня рабочее совещание относительно хода тушения возникшего 12 августа на территории государственного заповедника «Хосровский лес» крупного пожара, а также осуществления должного контроля за пожароопасной ситуацией, возникшей в лесных зонах и на соседних с лесами участках.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании речь шла также о проведении профилактических работ, выявлении причин возникших пожаров, изучении причинённого природе и сельским хозяйствам ущерба, возможностях его возмещения. Обсуждалась также необходимость принятия новых мер в создавшейся ситуации.

В совещании приняли участие руководитель аппарата президента, генеральный прокурор, министр по чрезвычайным ситуациям, министр сельского хозяйства, министр охраны природы, руководитель Службы контроля при аппарате президента, заместители министров иностранных дел, территориального управления и развития, ответственные должностные лица аппарата президента.

Президенту доложено также о проявившихся в ходе тушения пожаров трудностях и существующих проблемах, а также о мерах, которые принимаются для решения этих проблем, согласно поручениям, данным президентом в оперативном порядке несколько дней назад.

Ответственные должностные лица сферы доложили, что предприняты все необходимые меры и на данный момент имеющихся возможностей достаточно для решения проблем, возникших на территории государственного заповедника, на всех пожароопасных участках осуществляется усиленный ежедневный контроль.

Саргсян выразил благодарность всем тем людям и организациям, которые в течение всего этого времени боролись с пожарами. Президент выразил особую благодарность также коллегам из России, которые оперативно откликнулись на просьбу армянских коллег о помощи и сейчас активно вовлечены в важные работы по тушению пожаров. Он поручил держать ситуацию под строгим контролем и регулярно докладывать относительно хода работ по тушению пожара.

Напомним, что пожар на территории государственного заповедника «Хосровский лес» разгорелся в полдень 12 августа. Возгорание произошло в 20 километрах к северу от села Урцадзор Араратской области. В тушении пожара в Хосровском лесу участвует российский противопожарный самолет Ил-76, который уже осуществил четыре вылета, готовится пятый. Глава МЧС сообщил, что лесные пожары в Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет. По данным МЧС, пожар уничтожил зеленые насаждения периметром 16 километров, в том числе 360 гектаров леса.