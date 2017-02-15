Сериал Великолепный век. Империя Кесем 12 серия: дата выхода, смотреть онлайн анонс последней серии.

Известный турецкий телесериал Великолепный Век не завершается на истории великолепной Хюррем Султан, которая стала строгой могущественной правительницей Османской империи.

В очередном сезоне Великолепный век. Империя Кесем (Muhteşem Yüzyıl: Kösem) почитателей ждет продолжение истории уже с новой героиней – молодой и прекрасной греческой девушкой Анастасией, которая очутилась в гареме Ахмеда I, который нарек ее своей любимицей из всех девушек – Кёсем.

Мудрая и привлекательная девушка Кесем султан великолепно управлялась в роли жены Ахмеда I. Главным залогом их семейного благополучия и счастья стали тринадцать совместных детей и еще отсутствие разговоров на такие спорные темы, как политика и государствоуправление.

Однако, в 1617 году султан ушел в мир иной, при этом оставив все полномочия власти в руки своей супруги. Кесем в свою очередь никого и близко не подпускала к престолу, ни наиболее близких родственников, ни даже потенциальных наследников престола, хотя те грезили мыслями о своей будущей власти.

Сериал Великолепный век. Империя Кесем 12 серия: дата выхода, смотреть онлайн анонс. Когда она смогла достичь помолвки своих обеих дочерей с османскими пашами, то оказалась под защитой от всевозможных посягательств на ее трон. После всего случившегося, отпрыск и законный наследник Ахмеда I, сын Мурад, пришел к власти.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8129-serial-velikolepnyy-vek-imperiya-kesem-12-seriya-data-vyhoda-15022017-smotret-onlayn-anons.html