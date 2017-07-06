Сергей Зверев заставил Пугачеву заплакать от смеха

Примадонну рассказ Зверева о вступлении в КПСС так развеселил, что она заплакала от смеха и начала тереть глаза.

Российский стилист и певец Сергей Зверев опубликовал в своем фотоблоге видеозапись одной из старых телепередач, во время которой он рассказывает певице Алле Пугачевой историю о своем вступлении в Коммунистическую партию Советского Союза.

По словам Зверева, его не хотели пускать в здание, где проходила процедура приема, из-за внешнего вида.

«Потом, значит, я вернулся [из армии], вступил в партию. На каблуках, на шпильках, а мне говорят перед входом, как вступать в нее, говорят — у тебя другие туфли есть? Представляете? Пиджак с блестками… Говорю: могу пойти босиком. Нет, идите так», — рассказал стилист.

«И почему его в театральный не отпустили?», — заметила Пугачева.

Примадонну рассказ Зверева настолько развеселил, что она заплакала от смеха и начала тереть глаза.

В комментариях отметили чувство юмора стилиста: «Я просто представила эту картину. Смех продлевает жизнь».

Недавно СМИ сообщили о том, что Алла Пугачева перенесла серьезную операцию — в одном из научно-исследовательских институтов Москвы знаменитой певице была проведена операция по стентированию сосудов. 68-летней примадонне расширили узкую часть артерии, установив внутри сосуда каркас (стент). В результате кровоток был возвращен в нормальное состояние, а сама артистка почувствовала себя лучше и демонстрирует на публике отличное настроение.

А осенью прошлого года самая известная певица России удивила поклонников необычайной стройностью ног.