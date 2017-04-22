Сергей Собянин: мы наш, мы новый Кремль построим!

МОСКВА. ИНТЕРСАКС. Сергей Собянин предложил снести Кремль. «Это уже очень старое сооружение. Проще снести, чем ремонтировать, и построить на том же месте новый красивый комплекс зданий», – сказал мэр Москвы в интервью «Собянин 24». По его словам, всех жителей Кремля, включая президента Владимира Путина, переселят в более комфортное жилье в том же районе Москвы.

«Мы опросили всех жителей Кремля через специальное приложение «Активный властолюб». Подавляющее большинство – 86% – высказались за снос Кремля. Наши экскаваторы готовы приступить к задаче уже этой ночью», – отметил Сергей Собянин. По его расчетам, на полную расчистку завалов, подготовку площадки под стройку и само строительство понадобится полтора-два года. Собянин также отметил, что эксперты мэрии Москвы так и не обнаружили документы, которые давали разрешение на постройку Кремля: «Пока еще рано говорить, но похоже, мы имеем дело с самостроем».

На месте Кремля появится «новенький государственный комплекс, апартаменты бизнес-класса, торгово-развлекательный центр и многое другое». «Территория Московского Кремля плохо организована, пропадает много площадей, где могли бы быть кофейни, велосипедные дорожки, станция МЦК. Кроме того, там нет плитки и бесплатного Wi-Fi», – подчеркнул столичный мэр.

Он пообещал как можно быстрее заменить в Кремле асфальт на плитку с организацией ливневки. «Иногда будет затапливать, но это один-два раза в год, не больше», – сказал Собянин.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107374/18253/-