Сергей Сергиенко. Побасенки Казиника для вольных слушателей

Многие умиляются тридцатиминутному (!) выступлению в Совете Федерации России шведского гражданина из Белоруссии Михаила Казиника о роли и месте культуры, как он неоднократно повторил, в “нашей стране”.

С этой программой господин Казиник чешет по необъятным просторам нашей родины уже порядка 10 лет. Дочесал и до Совфеда. Это, вообще, характерно для образа современной России – попса не только на эстраде, но и в серьезных областях: литературе, политике, исторической науке, медицине, адвокатуре и ряде других.

Метод Казиника прост — собираются байки, хохмы, анекдоты, истории сомнительного содержания, всему этому придается налет документального правдоподобия и выдается за истину в последней инстанции. Профессиональные литературоведы и музыковеды все это, в лучшем случае, воспринимают, как мракобесие. Это сродни филологическим изысканиям другого Михаила – Задорнова. Но тот, по крайней мере, не скрывает, что дурачит легковерных граждан.

В Совете Федерации заседают люди, мягко говоря, разные. Их развлекли и им, похоже, понравилось. И слава Богу. Дай Бог и самому Казинику. Как говорится, на безрыбье и рак – соловей. А уровень культуру, безусловно, за постсоветский период понизился катастрофически. Причиной тому и власть тьмы в “святые” 90-е, и общий уровень образования в эпоху ЕГЭ, и гримасы жития в эпоху базарного рынка. Так, что, если после побасенок Казиника, хотя бы один из 100 его слушателей, прильнет к первоисточникам, достав книжку с полки или найдет ее текст в Интернете, будет, безусловно, замечательно.

И еще. Скрипка – это такой инструмент, что публично на ней надо играть или очень хорошо, или не играть вовсе.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/3/19357/-