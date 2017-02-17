Шоу-бизнес 

Серена Уильямс снялась в откровенной фотосессии

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В феврале Sports Illustrated традиционно выпустил специальное Swimsuit издание, где известные девушки снялись для журнала в бикини. В этом году в выпуск попали сразу три теннисистки.

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Теннисистки Серена Уильямс, Каролин Возняцки и Эжени Бушар приняли участие в откровенной фотосессии купальников для журнала Sports Illustrated Swimsuit. Для лидера WTA Серены Уильямс и бывшей первой ракетка мира датчанки Каролины Возняцки это уже не далеко не первая фотосессия в карьере в этом журнале. 

«Хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, захвативших мир, и наконец-то почувствовали себя комфортно в своем теле. Выглядеть сильной и сексуальной — здорово. Я действительно хочу донести это до тех, у которых мой тип фигуры», — заявила Уильямс.

У пляжного выпуска солидная история. Впервые он вышел ещё в 1964-м. Своё первое попадание в этот журнал отпраздновала Эжени Бушар. «Для меня настоящая честь попасть в SI», — написала Эжени в своём инстаграме.

Последние пару лет на корте дела у канадки шли не лучшим образом, так что её модельные успехи порой встречают лучшие отклики, чем отзывы о её матчах. 

 

По материалам: http://ridus.ru/news/245165

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