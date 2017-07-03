Сердцу. Развязка

Сердцу Я замажу чёрной краской

Солнце, звёзды и луну.

И шута надену маску,

И ножом себя проткну.

Буду с хохотом кататься

По чернеющей траве,

Буду кровью умываться,

Кожу рвать на голове.

Буду болью наслаждаться,

Плоть кромсая на куски

И над сердцем издеваться,

Затолкав его в кишки.

Выть я буду от восторга,

Ужас чувствуя его.

А потом спрошу я строго

Фантазёра моего:

Что, любви хотело сердце? –

Получай её сполна!

Кровь хлебай с пригоршней перца

Вместо сладкого вина!

Что, не нравится? Отрава?

Угадало – это яд!

Рассуждать ты стало здраво,

Ну, хоть этому я рад!

Нет любви – есть боль, страданья –

Вот теперь ты веришь мне?

Вместо томных замираний

Подыхай теперь в дерьме!

Ты полвека заставляло

Верить чёртовой брехне…

Ах, ты биться перестало?

Ну, тогда хана и мне!..

21. 07. 2009.

РАЗВЯЗКА

Вольна забрать ты всё: посуду,

Сервант – и даже потолок!

Всё забирай – мешать не буду,

Мученьям кончился наш срок!

Мне абсолютно безразличен

Твой истерично бурный гнев.

Мы понимаем преотлично –

Страстей накал – фальшивка, блеф!

Я не отдам воспоминанья

О тех далёких, светлых днях,

Когда к тебе я на свиданья

Летал с букетикам в руках.

В душе останется сиянье

Твоих наивных, юных глаз,

И наготы очарованье,

И первый чувственный соблазн…

И горькой нежностью сожмётся

Когда-то сладкий в горле ком,

И сердце болью отзовётся –

А что ещё осталось в нём?..

02.07.2009

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19328/-