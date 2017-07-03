Россия 

Сердцу. Развязка

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Сердцу

Я замажу чёрной краской

Солнце, звёзды и луну.
И шута надену маску,
И ножом себя проткну.

 

Буду с хохотом кататься
По чернеющей траве,
Буду кровью умываться,
Кожу рвать на голове.

 

Буду болью наслаждаться,
Плоть кромсая на куски
И над сердцем издеваться,
Затолкав его в кишки.

 

Выть я буду от восторга,
Ужас чувствуя его.
А потом спрошу я строго
Фантазёра моего:

 

Что, любви хотело сердце? –
Получай её сполна!
Кровь хлебай с пригоршней перца
Вместо сладкого вина!

 

Что, не нравится? Отрава?
Угадало – это яд!
Рассуждать ты стало здраво,
Ну, хоть этому я рад!

 

Нет любви – есть боль, страданья –
Вот теперь ты веришь мне?
Вместо томных замираний
Подыхай теперь в дерьме!

 

Ты полвека заставляло
Верить чёртовой брехне…
Ах, ты биться перестало?
Ну, тогда хана и мне!..
21. 07. 2009.

 

serdce

 

РАЗВЯЗКА

 

Вольна забрать ты всё: посуду,
Сервант – и даже потолок!
Всё забирай – мешать не буду,
Мученьям кончился наш срок!

 

Мне абсолютно безразличен
Твой истерично бурный гнев.
Мы понимаем преотлично –
Страстей накал – фальшивка, блеф!

 

Я не отдам воспоминанья
О тех далёких, светлых днях,
Когда к тебе я на свиданья
Летал с букетикам в руках.

 

В душе останется сиянье
Твоих наивных, юных глаз,
И наготы очарованье,
И первый чувственный соблазн…

 

И горькой нежностью сожмётся
Когда-то сладкий в горле ком,
И сердце болью отзовётся –
А что ещё осталось в нём?..
02.07.2009

 

 

развод

 

 

 

 

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19328/-

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