Член Палаты представителей США Максин Уолтерс отличилась своими выдающими познаниями в географии и текущей политической обстановке в мире, заявив, что президент России захватил Корею.

Не уточнив, какую из Корей захватил Владимир Владимирович, она без смущения продолжила свое выступление, посвященное необходимости импичмента только вступившего в должность Дональда Трампа.

В числе оснований для импичмента Уолтерс перечислила запрет на въезд в США мусульман из 7 арабских стран, «охоту» на мусульман, поддержку Кремля и Путина.

«Он продолжает поддерживать его (Путина, — РВ), зная, что он ответственен за поставку бомб, которые убивали невинных детей и их семьи в…» — тут мисс Уолтерс делает такой жест рукой, который обычно делают, когда силятся вспомнить что-то и не могут (см. 1:15).

«Алеппо», — подсказывают ей из зала.

«Да, Алеппо», — нимало не смутившись, продолжает русофобка.

«И он (Трамп, — РВ) обнимает Путина в тот самый момент, когда тот продвигается в Корею. Мы не можем продолжать идти дальше с президентом, который ведет себя так».

«Кориа» — так звучит Корея на английском. «Краймиа» — так звучит на английском Крым. Фонетически отдаленно похоже. А, стало быть, в русофобском пылу спутать вполне возможно. Кроме того, легковерные американцы и сами не блещут знанием географии: российская агрессия в Кыргбекистане подозрений не вызвала.

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На этом же митинге демократов ещё одна дама-политик сообщила, что президентом США до сих пор является Буш. Опять же, не уточнив, какой из Бушей.

«Что вообще происходит у них в голове?» — комментируют происходящее американцы в социальных сетях.