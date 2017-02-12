Сенсация: на Украине обнаружили «очевидную связь» между казаками и фараонами (+АУДИО)

В Украине пришли к выводу, что у запорожских казаков древнеегипетские корни и очевидная связь с фараонами.

Такого мнения придерживается украинский краевед Сергей Плачинда.

Плачинда обнаружил на древнеегипетском рельефе фигуру с косой и решил, что это изображение украинского казака, проанализировав семантику слова «коса». Слово «казак» происходит от слова «коса», уверен он.

«Кстати, идея поиска семантики слова „казак” — коса, сплетенные волосы — принадлежит выдающемуся украинисту-краеведу Сергею Плачинде, который рассмотрел на древнеегипетском рельефе фигуру с косой и первым догадался, что это изображение украинского казака», — сообщили на радио.

Само слово, досталось украинцам в наследство в процессе формирования в запорожском регионе нового самобытного этноса: украинца-казака, обладающего «рыцарскими достоинствами, ловкостью в работе, щедростью, смелостью, верой в бога, умением бесстрашно защищать Украину и для которого степь и воля — казацкая доля», — рассказал краевед.