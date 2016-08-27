Сенсация есть, а чартеров нет

Чуть не проскочила мимо меня одна достаточно интересная новость. А вы знали, что, оказывается, сегодня снимаются ограничения на полеты чартеров в Турцию? Недолго думав, начала я лазить по сайтам (официальным, конечно). И, как выяснилось, панику люди (а такие есть, уже завопили, что рано Турцию открывают, что еще неспокойно в стране, ну и, естественно, начали ругать правительство, которое, якобы не заботится о своих гражданах и подвергает их опасности) подняли.

Во-первых, позвольте подправить. Опасности никто Вас не подвергает. За руку же не тащат в Турцию, пинками не выпинывают с наших курортов, деньги не забирает вместе с паспортами с условием вернуть их только после того, как Вы окажетесь заграницей. На свой страх и риск, уважаемые.

А, во-вторых, что-то не нашла я никаких документов, постановлений и заявлений о том, что действительно запреты снимаются. Официальный сайт российского правительства – ничего. Официальный сайт российской авиации, на какого-то тайного представителя которой ссылаются те же самые РИА Новости, – пусто.

Продолжила поиски. И, как оказалось, все эти разговоры о возобновлении полетов чартеров в Турцию преждевременны. Пресс-служба Минтранса России все четко и яснообъяснила, что никаких постановлений правительства РФ не принималось. Да, проект соответствующего постановления и был внесен в кабинет министров Минтрансом РФ, но подписан-то не был.

Так что, рано еще авиационным компаниям подавать какие-то заявки на выполнение полетов в Росавиацию, о чем ранее якобы и сообщал какой-то источник из Федерального агентства воздушного транспорта. Отмашки никто не давал.

Конечно, сомнений нет в том, что в ближайшее время сообщение будет возобновлено (и об этом поговаривают в туристической отрасли – что сообщение возобновиться в течение двух суток). Правда, в АТОР уверены, что произойдет это не раньше, чем через неделю. Так или иначе, уверена, что до этого времени российские власти еще все хорошенько перепроверят, дабы избежать несчастных случаев на территории Турции.

Так что, не ведитесь на все эти громкие заголовки СМИ, следите за официальными источниками. И, в конце концов, поберегите собственные нервы.

Милости прошу ко мне в блог, буду рада новым читателям

http://cont.ws/invite/887caadc3642e304ede659b734f79b00

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108991/14424/-