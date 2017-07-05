Семья Шухевича получала паек от немецких фашистов (ДОКУМЕНТЫ)

В СБУ решили оригинально отметить 110-ю годовщину со дня рождения главаря УПА Романа Шухевича, которого сегодня на Украине почитают как «героя» и «борца с Советским Союзом».

Ведомство обнародовало документы, посвященные его жизни и деятельности, в числе которых – протокол допроса жены Шухевича, которая рассказала НКВД о неизвестных широкой публике эпизодах своей жизни с командующим УПА*.

В частности, в обнародованных документах Наталья Шухевич рассказала, что во время своего пребывания во Львове в 1942 году она полгода получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.

Также Наталья рассказала на допросе о том, что по ее личному ходатайству через местные немецкие оккупационные власти она получила 3 тысячи польских злотых для воспитания детей. Это было в конце 1942 или в начала 1943 года.

В этом контексте свежо смотрится предложение его сына, нардепа Юрия Шухевича «плюнуть в морду полякам» после заявления МИД Польши о том, что с Бандерой Украина в Европу не войдет.

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* запрещенная в России экстремистская группировка