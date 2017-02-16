Семенченко обрушился на Гройсмана и «людей, захлебывающихся соплями» (ВИДЕО)

Вечером в среду один из кураторов «торговой блокады» Донбасса, скандальный нардеп Верховной рады Семен Семенченко выступил с «видеообращением» к украинцам. В своем выступлении, опубликованном на странице в соцсети, он не стеснялся в выражениях в адрес премьер-министра «незалежной».

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«Я хочу, чтобы все выразили свое отношение к выступлению лица, называющего себя украинским премьер-министром Гройсманом, который пугал сегодня украинцев целый вечер верными отключениями, энергетической блокадой. А сейчас разные, захлебывающиеся соплями, люди, которые потеряли заработок на крови наших военных, на крови наших хлопцев на передовой, рассказывают по эфирам о коллапсе, об отключениях, о том, что тут хлопцы работают на Россию», — возмущается Семенченко.

Вероятно, сам того не желая, Семенченко выдал одну из причин блокады Донбасса — лоббирование переоснащения ТЭС на угли газовых марок, добываемые преимущественно на Западной Украине.

«Гройсман, вопрос, — обратился Семенченко с вопросом к премьер-министру. — Польша в 2015 году предлагала помощь в переоборудовании наших станций под уголь, который производится не на оккупированных территориях, а на уголь, который добывается во Львовском, Волынском бассейнах, в Донецкой области на подконтрольных территориях. Польша даже выделила кредит.

Вопрос: первый — где деньги, которые выделяла Польша, и второй — почему за два года ничего не было сделано? Вопрос третий — Япония предлагала кредит на 10 лет на переоборудование станций. Почему ничего не было сделано?»

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