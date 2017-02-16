Семенченко бросил вызов Гройсману и Авакову в прямом эфире
Народный депутат Украины Семен Семенченко бросил вызов премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и главе МВД Арсену Авакову. Запись прямого эфира.
«Вы идете в пропасть. Люди начинают открывать глаза на то, кто вы такие на самом деле. Вы не украинские министры, а агенты эффективного контроля Российской Федерации. Когда люди выйдут на улицы, то я не думаю, что кто-то из вас успеет добежать до Ростова», — сказал Семенченко.
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По материалам: https://news-front.info/2017/02/15/semenchenko-brosil-vyzov-grojsmanu-i-avakovu-v-pryamom-efire/