Село – Путину: кур, несущих золотые яйца, надо не убивать, а размножать!

Путин заявил во время пресс-конференции, что правительство планирует в следующем году по отдельным отраслям продолжить субсидирование сельского хозяйства. На поддержку сельского хозяйства выделят 216 млрд. рублей. Однако «сельхозмашиностроение должно жить не на субсидии государства, а поддерживаться реальным спросом на производимую продукцию». Дескать антикризисная мера не может быть постоянной.

А кто на субсидии-то живёт?

Программа 1432, по которой крестьянам возмещается 25% – а со следующего года будет 15% – стоимости приобретаемой российской сельхозтехники, лишь исправляет перекосы прочей экономической политики.

В России высокие налоги, дорогие кредиты, дорогие электричество и перевозки. Субсидия меняет ситуацию, выравнивая условия конкуренции между российскими и зарубежными производителями. Она привела к удвоению объёмов производства сельхозтехники в России за 3 года. Бюджетная эффективность её, по оценкам Минфина, который, к слову, не является её апологетом, равна 1,7. То есть, выдавая в виде субсидии 1 рубль, государство в том же году получает дополнительно 1,7 рубля дополнительных налоговых поступлений.

Зачем же рубить такую курочку, несущую золотые яйца? Надо, напротив, разводить таких курочек для других отраслей. Тогда и настоящий экономический рост в стране начнётся.

Будем убеждать президента не ломать одну из крайне немногих на сегодня успешных экономических программ.

Константин Бабкин

По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/16231/-