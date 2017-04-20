Сели в гаагскую лужу — на Украине комментируют позорные итоги международного суда

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш своем блоге назвала «гаагской лужей» ситуацию для Украины в Международном суде ООН, огласившем сегодня свое решение о временных мерах по иску Украину к России.

Лукаш напоминает, что Украина пыталась добиться в суде решения о недопустимости денежных переводов из России в республики Донбасса, поставок оружия, транспортных средств, оборудования, обучения групп, принимающих участие в терактах против мирного населения и так далее.

Но в итоге суд счел, что «нет доказательств правдивости слов украинской стороны», а председательствующий напомнил, что стороны должны урегулировать конфликт в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

Юрист напоминает, что в поданном Украиной иске не говорится о войне и вооруженной агрессии РФ, не фигурируют вооруженные формирования из России.

«Теперь и во временных мерах по вопросу терроризма суд отказал. Сложно подобрать слова поддержки для чиновников с Печерских холмов, которые своим иском выпороли себя сами. Если так пойдет и дальше, то открываются заманчивые перспективы. Хочу напомнить, что в Гааге есть не только Международный Суд ООН. Там еще есть Международный уголовный суд. Главное теперь, чтоб вопрос не переместился туда», предупреждает Лукаш.

Также она обращает к авторам иска:

« — Зачем вы в суд обращались? Вам знакома такая деятельность, как „прогнозирование“? Как вам сегодняшнее репутационное решение Международного Суда ООН? Догадываетесь что будет дальше?

— Сколько стоит обслуживание этого „победоносного процесса“ налогоплательщикам? Кто будет компенсировать затраты?

— „Независимые“ СМИ уже в курсе, как пояснять позорный проигрыш? „Неокончательное решение“ и „Это победа, хоть вы и не заметили“?

— Какие планы на будущее? Где ещё судиться планируете? Лучше сразу заявите: „Нет никакого международного правосудия! Мы идем за справедливостью в Оболонский районный суд г. Киева“

— Судьи уже внесены в базу данных „Миротворца“? Им ограничен въезд в Украину? Почему молчит СБУ? Как планируется проводить процесс? Я имею в виду шины, балаклавы, патриотов и бетонирование здания суда?».

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Не менее резок в своих оценках львовский блогер и публицист Павел Хомив.

«Наша Украина получила первый подс…ачник в Гааге. Значит нет даже доказательств финансирования терроризма на Востоке Украины, а о войне России против Украины вообще речь не идет. Мы не избежим ситуации, когда будет в суде доказан факт внутреннего гражданского конфликта, и присутствие в обеих сторонах наемников из других государств не может служить доказательством межгосударственной войны.

Все наемники воюют по добровольному согласию на стороне сторон конфликта, притом получают плату, занимаются мародерством во время этого конфликта. При этом с обеих сторон — это уже очевидно. Поэтому наказывать нужно обе стороны за мародерство, насилие, убийство мирного населения. Поэтому виват правда…», — пишет Хомив на своей странице в Facebook.

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