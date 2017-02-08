Шоу-бизнес 

Сексапильная копия героини «Трансформеров» Меган Фокс — звезда Instagram

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Посмотреть на пышные формы модели подписалось уже 8,4 миллиона пользователей, и их количество только растёт.

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Бразильянка Клаудия Аленде в 2014 году победила в конкурсе Miss Bum Bum Brazil и получила звание обладательницы лучших ягодиц Бразилии. Девушку называют копией Меган Фокс за поразительное сходство с актрисой, и королевой приседаний — за упругий зад. 

22-летняя Клаудия живет в Сан-Паулу и работает фитнес-моделью. По её словам, до участия в конкурсе ей не очень нравилось выкладывать свои провокационные фотографии, но потом Клаудия поняла, что можно построить карьеру на интересе публики к своим пышным формам. Она даже воссоздала знаменитую фотосессию Ким Кардашьян для журнала Paper, позируя с бокалом шампанского на ягодицах. 

Бразильянка любит проводить время со своим бойфрендом, ходить по ресторанам и делать селфи напротив зеркала. За каждой новой фотографией Клаудии следят почти 8,5 миллионов поклонников. У знаменитой актрисы, но более скромной, Меган Фокс — 3,8 миллиона подписчиков. 

По материалам: http://ridus.ru/news/244280

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