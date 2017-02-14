Шоу-бизнес 

Сегодня прославленному тренеру Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет

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Сегодня прославленному тренеру Татьяне Тарасовой, воспитавшей целую плеяду олимпийских чемпионов по фигурному катанию, исполнилось 70 лет. К юбилею ее ученики под руководством Ильи Авербуха готовят три больших ледовых шоу, которые пройдут 17-18 февраля в Лужниках.

Татьяна Анатольевна по-прежнему в строю, она является идейным вдохновителем и членом жюри популярного ледового шоу на Первом канале «Ледниковый период». В жизни прославленной спортсменки было много взлетов и падений, но ее знаменитый отец, легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов, научил дочь не бояться трудностей и всегда смотреть им в лицо.

Одним из самых любимых учеников Тарасовой является олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин. Когда Алексей впервые пришел к ней в команду, его за глаза называли «летающей табуреткой». Он любил покушать и за один присест мог съесть целый таз оливье. Однако Татьяне Анатольевне удалось сделать из технически одаренного, но абсолютно неартистичного фигуриста звезду мирового фигурного катания.

Фото: vk

Алексей ЯгудинТатьяна Тарасова

По материалам: http://starandstar.ru/segodnya-proslavlennomu-treneru-tatyane-tarasovoy-ispolnilos-70-let.html

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