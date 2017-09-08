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Сечин назвал действия прокуратуры по делу Улюкаева «кретинизмом»

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Сечин назвал действия прокуратуры по делу Улюкаева «кретинизмом» | Русская весна

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в жестких выражениях раскритиковал действия прокуратуры по делу о вымогательстве взятки размером в 2 млн долларов бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым.

В частности, Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» решение стороны обвинения обнародовать в суде стенограмму его разговора с Улюкаевым

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил Сечин в беседе со спецкором «Коммерсанта» Андреем Колесниковым, добавив, что «процесс, конечно, должен был быть закрытым».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504867270

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