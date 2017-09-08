Сечин назвал действия прокуратуры по делу Улюкаева «кретинизмом»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в жестких выражениях раскритиковал действия прокуратуры по делу о вымогательстве взятки размером в 2 млн долларов бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым.

В частности, Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» решение стороны обвинения обнародовать в суде стенограмму его разговора с Улюкаевым.

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил Сечин в беседе со спецкором «Коммерсанта» Андреем Колесниковым, добавив, что «процесс, конечно, должен был быть закрытым».

Читайте также: «Бойтесь данайцев, колбаски приносящих», — Улюкаев на громком процессе о взятке (ВИДЕО)