Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО)
Пресс-служба вооруженных сил Донецкой Народной Республики выпустила новый социальный видеоролик, в котором призывает здравомыслящих военнослужащих ВСУ остановить войну.
«Сделай свой шаг к миру» — так звучит призыв военных Донбасса в начале четвертого года войны, которая рискует затянуться на долгие годы в том виде, в котором идет сейчас.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493623786