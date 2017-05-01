Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО)

«Сделай свой шаг к миру» — так звучит призыв военных Донбасса в начале четвертого года войны, которая рискует затянуться на долгие годы в том виде, в котором идет сейчас.

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