Украина 

Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО)

0 коментариев
Сделай свой шаг к миру: социальный ролик от армии ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Пресс-служба вооруженных сил Донецкой Народной Республики выпустила новый социальный видеоролик, в котором призывает здравомыслящих военнослужащих ВСУ остановить войну.

«Сделай свой шаг к миру» — так звучит призыв военных Донбасса в начале четвертого года войны, которая рискует затянуться на долгие годы в том виде, в котором идет сейчас.

Читайте также: ВАЖНО: В украинских войсках — эпидемия чумы (ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493623786

Другие новости:

i5x9s0_1491845042

Джигурду хотят исключить из Союза кинематографистов Украины из-за паспорта ДНР

0

Дмитрий Литовкин: Турция — одна из главных спонсоров организации ИГИЛ

0
a82buz_1473454609

Когда лучше всего напасть на Россию?! Юлия Витязева

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *