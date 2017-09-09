Сдал назад: Кива передумал расстреливать нардепов, встречающих Саакашвили

Бывший советник главы МВД Украины, глава Соцпартии Илья Кива передумал стрелять в нардепов, которые 10 сентября поедут встречать Михаила Саакашвили на границу.

«Переступлю через себя. Не буду стрелять», — сказал он.

«Его там будут встречать нардепы разные. Рух новых сил (партия Саакашвили — прим. ред.) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать „МишкаМайдан… Буду расстреливать на месте всех этих б…, кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте», — ранее заявлял Кива.

«Расстрелять его я всегда успею. Просто я подумал и решил не становиться частью плана популистов, — пояснил изменение своей позиции Илья Кива. — Эта история — не история Михо, а операция Юлии Тимошенко под названием „Юля-президент”. Михаил не может учавствовать в президентских выборах, а она — может. Саакашвили это чемодан без ручки, и Тимошенко выбросит его как только использует по назначению. Точно так же, как однажды она уже поступила с Надеждой Савченко — та сыграла роль клатча, бесполезный аксессуар для разового выхода», — заявляет Кива сейчас.

По его словам, в сторону украинско-польской границы уже якобы выехало «500 боевиков под руководством народного депутата Семена Семенченко».

«Плюс три штурмовых группы по 10 человек, которые будут делать прорыв или физическую атаку. Есть люди, которые заряжены взрывными устройствами», — утверждает Кива.

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