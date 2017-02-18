«Счастливых бабушек из ЕС завезли?» — на Украине высмеяли встречу Гройсмана с народом (ФОТО)

Соцсети высмеяли встречу премьер-министра «незалежной» Владимира Гройсмана с «простыми украинцами», которых он якобы случайно повстречал по дороге на работу.

Ехидные комментарии вызвала запись Гройсмана в соцсети: он приложил к ней фотографии счастливых прохожих, которые, судя по всему, радуются обвальному падению уровня жизни в стране.

«По дороге на совещание остановился пообщаться с людьми возле станции метро на Институтской. Искренне благодарю за теплый диалог, понимание и поддержку», — написал Гройсман.

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В соцсетях киевляне пишут, что как раз в это время проход на ул. Институтскую был перекрыт, и пускали туда только по спецпропускам.