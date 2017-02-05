Сценарий «50 на 50»: Кому больше всех выгодна война и что будет с Авдеевкой?

На сегодня прозвучало достаточно много вариантов и сценариев обострения на Донбассе.

Многие из них, конечно же, имеют полное право на существование. Но могу отбросить два, без всяких раздумий.

Официальный вариант Порошенко о затёртом до дыр русском вторжении, к большому разочарованию укропов, однозначно в утиль, т. к. мне не нужно иметь специального оборудования, чтобы визуально определить реальную точку отправки украинских «подарков» по мирным районам Донецка и Макеевки. Это очевидно. Собственно, и доказательства уже есть.

Из украинских «доказательств» очередного «русского вторжения» присутствует весь старый джентльменский набор.

Сначала был «тяжело ранен» Гиви, а затем тот самый раненый Гиви уже обстреливал родной Донецк. Видать, от злости. Следом был вброс о колоссальных потерях ДНР, хотя до этого укры сражались с русскими войсками, ну и так далее. Только с приставкой «потерьнет» и «врагнепройдёт».

Турчинов, чья морда лица становится всё омерзительней день ото дня, обозначил противника как «гибридные войска РФ» и уже дал добро на использование всех видов вооружения.

Как раз вчера ночью на «Мотель» упал «ураган». За два с лишним года войны я, честно, впервые столкнулся с подобными разрушениями в оживлённом участке столицы и писать без эмоций довольно сложно.

Гибридный пастор также отметил и подлую тактику «террористов», которые ведут огонь из жилых кварталов городов. В общем, всё как всегда. Украинская сторона обвиняет нас в собственных грехах. Ещё вчера мне чудом удалось связаться с человеком из Авдеевки, который подтвердил, что укры действительно расставили технику между пятиэтажек и лупят по ДНР.

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Верхом сегодняшних укровбросов я предпочитаю считать так называемый обстрел самолета Военно-морских сил Украины. В общем, подлые кацапы захватили буровую установку, которая принадлежит Одесской акватории, и с неё ведут огонь по украинской авиации. Это просто жесть! Получается, что Путин не просто захватил газовую буровую установку, но и вероломно стреляет по ничего не подозревающим бедным хохлам. Довольно странно, что новость дальше интернета так и не пошла.

Вариант о непослушных правосеках* также близок к бреду, т. к. у этих макак нет никакого единого командования. Так что этот вариант тоже отброшу.

Вариант «ахметовских предприятий»

Самый правдоподобный, но, по-моему, не совсем верный — вариант «ахметовских предприятий». Ещё до нынешнего ада украинские патриоты перекрыли поставки ахметовского угля на ТЭС того же Ахметова. Следом началось наступление ВСУ, по вине которого остановился ринатовский коксохим, который прекратил поставки кокса для металлургии, принадлежащей опять же господину Ахметову.

Всё эти совпадения якобы свидетельствуют о том, что Ринат Ахметов договорился отдать свой Авдеевский коксохим прямиком в руки Кононеко и Кропачева, а в следствии страдает «местная ахметовская паства» Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Этот вариант не совсем подходящий в виду того, что нынешняя жесть началась по всей линии соприкосновения одновременно. А это, на минуточку, уровень президента и министра обороны, но никак не Ахметова или Кононенко.

Для Порошенко не особо важно, проиграет ВСУ или выиграет

Лично я считаю наиболее верным план, разрабатываемый Порошенко, — сценарий «50 на 50». Заключается он в том, что для Пети не особо важно, проиграет ВСУ или выиграет. То есть если ВСУ успешно выполнит задачу — значит отлично, а потерпит поражение — тоже неплохо. В любом случае цель будет достигнута.

В случае победы описывать пользу для Порошенко, думаю, не требуется, а вот в случае поражения Порошенко перезапускает ситуацию 2014-го и снова ставит на уши всё мировое сообщество, которое изрядно утомлено украинским вопросом, и слышать ничего не хочет о русской агрессии. Однако слушать придётся. Насколько резво будут внимать слезам Порошенко, все догадываются. Но деваться им будет некуда — обязаны слушать.

Также есть один довольно интересный момент. Порошенко знал о предстоящем обострении на Донбассе. Более того, он сам его спровоцировал, оставив указания о начале прорыва перед своим отъездом в Германию. Он знал, что конфликт разгорится именно в его отсутствие на Украине. Таким образом, хитрый еврей тщетно пытался всех обмануть. Якобы «нет Пети — нет команды», а значит это не он, а клятые москали.

И всё бы ничего, но Вальцман лихо подставил Меркель. Ведь прибытие в Германию должно было снять подозрения с Пороха и сыграть против РФ, но ситуация нарисовалась немного иначе.

Всё выглядит, как договорняки Пети с Ангелой. Ведь по хронологии событий можно подумать, что Петя мог договорится с Меркель и тут же уехать. Якобы после визита в Германию резко обострилась ситуация на Юго-востоке Украины.

Совпадение? Не думаю. Германия, конечно, не особо под подозрением, но душок уже пошёл.

Ангела — баба не дура, прекрасно понимает степень вины Порошенко и запомнит «дружеский» поступок украинского коллеги. Следом за Меркель Петра будут сторонится прочие европейские политики, как от разящего козла. Любой политик станет опасаться аудиенции с Петей, ведь Петя ещё тот поц и легко может подставить. В общем, Петя теперь ещё и изгой.

А теперь немного предыстории нынешнего ада на Донбассе.

Политика, проводимая при Обаме, нисколько себя не оправдала и принесла убытки вместо ожидаемой прибыли. То есть все миллиарды, которые вливались Вашингтоном в Сирию и Украину, начали работать в интересах России. В общем, Крым русский, Сирия под влиянием РФ, а Украина проходит подготовку демонтажа в пользу Кремля. К тому же санкции против России работают ещё и против самих США.

Всё это янки начали понимать примерно год назад, но так резко сменить мировую политику они не могли себе позволить, ведь это практически капитуляция. Имидж как-никак. Единственная возможность сменить политику в США без лишних вопросов и сплетен — это выборы. Другой президент — совсем другая игра. То есть под видом нового лидера США сменили свою политику и всё шито-крыто.

Новому главе Капитолия не нужна Украина. Украина как антирусский проект себя исчерпала. Нынче модно дружить, а не воевать с Путиным — это новый тренд, законодателем которого является США.

Порошенко этого никак не хочет признавать и откровенно ревнует президента Америки к Путину. Петю бросила хозяйка, Пете стало очень страшно.

Однако это всё мелочи. Самый больной вопрос для Украины — это санкции и общая русофобия, которой очень изящно торговал хитрый украинский еврей целых 2 с половиной года. А теперь русофобия — это ненужный товар, который уже не пользуется никаким спросом, а весь смысл в украинской хунте равен нулю.

Украинским временщикам остаётся вновь пробудить негативный интерес к России, а сделать это можно лишь на Донбассе. К тому, что происходит сейчас в ДНР, ни США, ни ЕС не имеют почти никакого отношения, это личная инициатива Петра Алексеевича и его соратников.

Как заявляют многочисленные источники, Порошенко как воздух нужны санкции против РФ, и только поэтому он начал утюжить Новороссию. Да, это так. Однако не санкциями едиными сыт будешь. В случае провала нового витка мировой русофобии Петя имеет сплошную выгоду от бомбёжек ЛДНР.

Выгода Порошенко

Ну, во-первых, нынешняя ситуация может означать окончательный и бесповоротный срыв Минских соглашений, что даёт возможность полностью аннулировать всё ранее обещанное Донбассу.

Во-вторых, эскалация конфликта даёт хорошую возможность прощупать новые настроения в Европе, а самое главное — реакцию старины Дональда, что в свою очередь даст приблизительную картину результатов его беседы с Путиным и вероятную доктрину будущего. К тому же, обострение на Донбассе, может изменить будущую беседу двух лидеров и сорвать их позитивное партнёрство.

В-третьих, Порошенко не даёт покоя развитие экономики Республик. За эти полтора года относительного мира цены в ЛДНР сравнялись с украинскими, а некоторые даже опустились ниже. Промышленность набирает обороты и открываются совершенно новые производства. Скакуны начинают подозревать, что на майдане их банально развели, а конфронтация с Россией попахивает безработицей и нищетой. Поэтому кровь из носа нужно бомбить Донбасс, тем самым отталкивая от него инвесторов, закрывая предприятия, уничтожая инфраструктуру и элементарно наводя ужас на мирных граждан республик. Нынешнее обострение отбросит республики в обратном от развития направлении на неопределённый рубеж.

В-четвёртых, война — это всё, чего хотят националисты. Выгода украинского гаранта заключается в элементарном успокоении особо упоротых и вооружённых патриотов. Ведь именно они являются самой серьёзной угрозой президентства Поросёнка. К тому же обострение медленно, но верно утилизирует всё больше неугодных нациков.

В-пятых, он получает возможность кормить украинцев баснями о вторжении России, тем самым списывая недостаток бюджета на войну. Кстати, почву для того, что происходит сейчас на Донбассе, начали подготавливать ещё 3–4 месяца тому. По всем хохломедиа пророчили вторжение путинской армии на территорию Украины, и таки раскачали маховик и снова обвиняют РФ.

Порошенко пытается удержаться у власти посредством войны.

То есть война выполняет одну из основных функций прикрытия экономических провалов. Нынешнее экономические положение в стране приближается к полному фиаско. Из бюджета на 2017-й год урезали всё, что только можно. Частичная отмена стипендий, пенсий, субсидий, прочих социальных выплат и компенсаций, остановка социальных программ помощи и т. п.

Пенсия примерно равна стоимости отопления, а сами пенсионеры, относя деньги в кассы, стали чем-то вроде посредников между пенсионным фондом и коммунальщиками. Они выполняют бесплатную курьерскую функцию по доставке денег из пункта «А» в пункт «Б».

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Всё это вызывает массу неудобных вопросов.

В любом случае война как никогда выгодна Пете, а на народ плевать. У Пети целых 250 тыс. вояк, против 80-ти. Чего их рахувать? Пускай у Захара голова болит. Главное — тянуть резину до самых выборов ещё два года, просто удерживаться в президентском кресле и не повторить судьбу Януковича.

Если в Украине начнётся третий Майдан, то Порошенко неминуемо станет вторым президентом в изгнании, что, конечно же, сделает украинские активы для него недосягаемыми, как в случае Януковича. И совершенно не важно, каких вершин добился Вальцман за последний год. Для него дотянуть до весны 2019-го — это и есть наибольший успех. Поэтому он будет делать всё, чтобы народ как можно меньше дёргался. Он будет бросать «конфетки» правосекам, кормить народ безвизом, войной, злым Путиным и террористами, чем угодно — только бы протянуть до выборов живым.

Жрецу американской демократии на Украине даже не особо важен возврат Донбасса обратно в состав Украины. Более того, ему и Донбасс даже не нужен. Если Донбасс реинтегрируется в Украину, то её ждёт ещё более стремительный демонтаж.

Донбасс не только сейчас, но и раньше был некой аномалией для всего украинства. Чего говорить о нём сейчас, когда он стал просто ненавидеть Украину? Если Донбасс вернётся в состав Украины, то сепаратизм ещё больше распространится по всей стране в самые кратчайшие сроки, подобно инфекции. Донбасс разложит страну на части и станет тем химическим реактивом, который расщепляет частицы.

Однако это только разложение. Вернув Донбасс, Киев с его скудным бюджетом просто не в состоянии будет восстанавливать Донецк, Макеевку, Луганск и пр. Киев-то себя еле кормит, какой там Донбасс? К тому же экономические связи с Россией нарушены, Европа покупать ничего не будет, и шансы Украины на восстановление промышленности Донбасса ещё меньше, чем у «террористов».

Беря во внимание эти условия, можно подчеркнуть нежелание Порошенко действительно болеть за возвращение Донбасса. Исходя из этого, можно понять, что в случае нового поражения Петя легко может отдать Авдеевку, Константиновку и пр. Ведь лишившись этих городов, Киев снимает с себя финансовое бремя этих территорий и будет только получать налоги с оставшихся там предприятий ещё достаточно долгое время.

Сдав очередной населённый пункт, Вальцман с новой силой станет выть на камеры в Бундестаге и Брюсселе. То есть и здесь выгода.

Беря во внимание всю пользу, перечисленную выше, можно с уверенностью говорить о том, что Петю ничего кроме новых котлов не успокоит.

Ну что же, думаю, вскоре Авдеевка снова станет нашей. Только бы меньшей кровью.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

*«Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.