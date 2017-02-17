Россия 

СБУ возбудила уголовное дело против Прилепина

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СБУ возбудила уголовное дело против Прилепина | Русская весна

СБУ открыла уголовное производство против российского писателя Захара Прилепина.

Об этом сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации Евгения (настоящее имя писателя — ред.) Прилепина.

Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258–3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258–5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», — написала она на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Прилепин занял должность заместителя командира в батальоне ВС ДНР, ему было присвоено звание майора.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487271450

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