СБУ случайно обнаружила тайник с документами ОУН-УПА (ФОТО)

СБУ в ходе проверки информации о незаконном хранении оружия случайно обнаружила тайник с документами ОУН-УПА.

Место обнаружения символично — документы были найдены в металлическом молочном бидоне, закопанном в подвале заброшенного дома на окраине города Теребовля Тернопольской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба местного управления СБУ.

Вероятно, это архив Теребовлянского районного провода (управления) ОУН, которая продолжала террористическую деятельность на территории Западной Украины после ее освобождения от гитлеровцев и до начала 1950-х годов. Документы были завернуты в страницы советских газет, выпущенных в ноябре 1950 года.

«С целью реставрации документов, их оценки и изучения сотрудники СБ Украины передадут находку во Львов, где с ней будут работать специалисты Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов „Тюрьма на Лонцкого“», — говорится в сообщении.

Украинская повстанческая армия (УПА) была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН).

В мае 2015 года Петр Порошенко предоставил террористам ОУН-УПА* статус «борцов за независимость Украины». Это решение и последующее восхваление террористической организации и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызвало острое неприятие в соседних государствах и особенно в Польше, около 100 тысяч граждан которой было истреблено украинскими националистами в ходе «Волынской резни».

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* запрещенная в России экстремистская группировка