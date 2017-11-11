СБУ похитила десятки жительниц Донбасса, обвинив их в несуществующих преступлениях

Сотрудники Службы безопасности Украины начали похищать жительниц Донбасса, не имеющих никакого отношения к конфликту на территории региона. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Сотрудники Службы безопасности Украины начали похищать женщин Донбасса, не имеющих никакого отношения к конфликту на территории Донбасса. Репрессивные методы СБУ в каждом из случаев одинаковые.

В начале девушек похищают, затем пытают и посредством пыток беззащитные женщины готовы сделать и сказать все, что угодно.

Хочу отметить, что на запросы родных и близких спецслужбы Украины не отвечают, пока не получают признание задержанных, — говорится в заявлении Морозовой, поступившем в редакцию ДАН. — В настоящее время сотрудниками СБУ удерживается порядка 40 женщин по обвинениям в совершении несуществующих преступлений».

Морозова напомнила, что среди незаконно удерживаемых — трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которую украинские спецслужбы похитили, затем под пытками вынудили признаться в преступлениях, которые девушка не совершала. Еще одной удерживаемой является Юлия Просолова, которую обвиняют в подрыве автомобиля полковника СБУ.

По словам омбудсмена ДНР, в застенках СБУ также находятся женщины с грудными детьми.

«Данный вопрос в обязательном порядке будет обсуждаться на заседании гуманитарной подгруппы в Минске», — подытожила Морозова.

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