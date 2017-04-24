Россия 

СБУ поиздевалась над Лолитой, опубликовав её полуобнаженное фото

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СБУ поиздевалась над Лолитой, опубликовав её полуобнаженное фото | Русская весна

После вчерашнего инцидента с Лолитой Милявской Служба безопасности Украины в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовала её полуобнаженное фото, желая, очевидно, поиздеваться над артисткой, которой отныне запрещен въезд на Украину сроком на три года.

Как сообщала «Русская Весна», Лолиту сняли с поезда Москва-Киев в городе Конотоп Сумской области и отправили обратно в Россию. Лолита направлялась к дочери, которая проживает в Киеве с матерью певицы.

«Удачи!», — гласит подпись к снимку, которая явно отсылает к известному русофобскому «анекдоту» про надпись на русско-украинской границе «Нехай щастить».

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СБУ поиздевалась над Лолитой, опубликовав её полуобнаженное фото | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493008365

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