СБУ под угрозой расправы запретила выпускникам украинского вуза возвращаться в ЛНР (ВИДЕО)

Выпускники Днепропетровского государственного университета внутренних дел родом из Донбасса оказались заложниками украинских спецслужб.

Об этом рассказал бежавший от преследования СБУ житель города Алчевска, курсант военного вуза Валентин Цепов.

По его словам, выпускникам вуза под угрозой уголовного преследования, а также угроз расправы над родственниками, было запрещено покидать территорию Украины и возвращаться в Луганскую и Донецкую народные республики.

Цепов отметил, что на протяжении всего учебного процесса с курсантами из Донбасса регулярно проводились агитбеседы.

«Перед каждыми каникулами и праздниками ректор университета В.А. Глуховеря в сопровождении силовых структур, спецслужб собирала всех курсантов, негативно высказывалась в адрес народных республик и их жителей, а также настоятельно рекомендовала не посещать данные территории», — рассказал Валентин Цепов.

Он также сообщил, что по окончании учебного процесса курсантов под конвоем правоохранителей вывезли в Северодонецк и Мариуполь для дальнейшего распределения. Однако, несмотря на систематические беседы с психологами из СБУ, многие курсанты отказались продолжить службу.

Тогда на них было оказано моральное давление со стороны заместителя начальника УМВД Украины в Луганской области А.Л. Федотова, начальника кадрового обеспечения В. А Чабан. Они угрожали курсантам расправой со стороны СБУ.

Валентину Цепову удалось покинуть территорию Украины и вернуться в Алчевск. Сегодня выпускник военного вуза намерен применить полученные знания на своей Родине — заниматься защитой прав и свобод.

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