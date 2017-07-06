СБУ планирует теракт в Мариуполе: полная сводка о военной ситуации в ДНР за 5—6 июля

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки ВС Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 9 танковых снарядов, 16 мин калибром 120 мм и 69 мин калибром 82 мм.

На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.

На Мариупольском направлении по районам двух населенных пунктов противник применил гранатометы и стрелковое оружие.

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Наша разведка располагает информацией о подготовке очередного террористического акта спецслужбами Украины против собственного народа. На этот раз объект атаки выбран на территории, подконтрольной Киеву.

С 7 по 9 июля в Мариуполе на пляже Песчанка будет проводиться молодежный музыкальный фестиваль. По замыслу СБУ, в ходе проведения мероприятия, на котором соберутся не только молодежь, но и военнослужащие ВСУ, будет произведен подрыв фугаса.

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За успешное проведение данного террористического акта и представление фальшивых доказательств причастности к этому якобы российских спецслужб, руководитель СБУ в Мариуполе намерен получить героя Украины.

Исполненное во время проведения саммита «Большой двадцатки» бесчеловечное убийство мирных жителей, по плану украинских властей, позволит обосновать необходимость возобновления боевых действий на Донбассе.

В очередной раз призываем руководство Украины отказаться от совершения военных преступлений против мирного населения и стать на путь конструктивного диалога для разрешения конфликта.

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Украинская пресса очень болезненно отреагировала на факт передачи нашей разведке украинским военнослужащим 128 бригады секретных документов. При этом командование ВСУ так и остается в стороне, фактически отказавшись от своего военнослужащего. Не исключено, что данный офицер уже уволен задним числом, а в настоящее время его допрашивают представители СБУ.

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Особенно украинскую сторону задел факт гуманного отношения наших разведчиков к офицеру ВСУ, в отличие от жестокого захвата в плен военнослужащих НМ ЛНР.

В свою очередь мы надеемся на встречные гуманные действия со стороны украинского командования. Достаточно пыток и издевательств над людьми с вашей стороны, которые полностью дискредитируют украинские власти перед всем мировым сообществом.