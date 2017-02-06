СБУ отказалась запрещать Ле Пен въезд на Украину
Украинская сторона решила не запрещать въезд в страну кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен.
Об этом сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
«Решение о запрете въезда не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд», — сказал он.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Ле Пен пообещала в случае победы на выборах признать Крым российской территорией, после чего МИД Украины выразил возмущение ее словами.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486388942