Россия 

СБУ отказалась запрещать Ле Пен въезд на Украину

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СБУ отказалась запрещать Ле Пен въезд на Украину | Русская весна

Украинская сторона решила не запрещать въезд в страну кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

«Решение о запрете въезда не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд», — сказал он.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Ле Пен пообещала в случае победы на выборах признать Крым российской территорией, после чего МИД Украины выразил возмущение ее словами.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486388942

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