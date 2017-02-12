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Сборная России победила шведов в Еврохоккейтуре (+ВИДЕО лучших моментов)

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Сборная России победила шведов в Еврохоккейтуре (+ВИДЕО лучших моментов) | Русская весна

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче Евротура со счетом 4:2.

Игра проходила в Гетерборге. Среди российских хоккеистов отличился Кирилл Капризов, сделавший хет-трик (на 15-й, 40-й и 48-й минутах матча). Еще одна шайба на счету Максима Карпова. У шведов голы смогли забить Оскар Фантенберг и Александер Бергстрём.

Напомним, что в первой игре шведского этапа европейского тура, которая состоялась в Санкт-Петербург, российские спортсмены одолели финских хоккеистов со счетом 2:1. В заключительном матче сборная России встретится с противниками из Чехии.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486846749

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