«Сборище мошенников, негодяев, предателей» — Крымский вице-премьер призвал Киев разогнать МИД Украины

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский считает отставку МИД Украины в полном составе единственным выходом из регулярных позорных ситуаций.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Ялтинского международного экономического форума, комментируя заявление МИД Украины с требованием прекратить проведение этого мероприятия.

«Единственным возможным выходом для украинской стороны из этой ситуации является прекращение практики работы людей, которые делают такие заявления, непосредственно в правительстве Украины.

Потому что подобные заявления дискредитируют прежде всего само украинское государство, вернее, остатки той страны, которую мы помним три года назад, — считает Полонский.

— И пока эти люди находятся у власти, именно их нахождение у власти и те действия, которые они предпринимают, и есть главная угроза суверенитету остатков украинского государства».

По мнению вице-премьера Крыма, МИД Украины не имеет ни прав, ни оснований для подобных требований.

«Кто они такие? Это просто сборище мошенников, негодяев, предателей, которые своими действиями разрушили когда-то в общем-то неплохую страну, неплохое государство.

Поэтому вести с ними какой-то диалог, прислушиваться и, главное, как-то серьезно реагировать на то, что они говорят, — это прежде всего дискредитировать самих себя», — заявил Полонский.

Он подчеркнул, что никакие требования Украины не изменят позиции России в отношении Крыма.

«Понятно, что мы будем делать ровно то, что мы наметили, будем проводить ЯМЭФ и предпринимать все намеченные шаги и реализовывать наши планы по дальнейшей интеграции Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию», — заключил Полонский.

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