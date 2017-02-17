Сбой произошел при попытке запуска блока Ровенской АЭС на Украине

Сбой зафиксирован при попытке запустить третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине. Как сообщает «Энергоатом», «16 февраля в 23:08 во время проведения пусковых операций после планово-предупредительного ремонта, а именно синхронизации турбогенератора ТГ-5 энергоблока № 3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) с сетью, произошел сбой в системе возбуждения ТГ-5, что привело к остановке реактора».

По данным «Энергоатома», реакторная установка переведена в режим «горячий останов» около полуночи 16 февраля. В течение дня энергоблоке проводился повторный вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности с ориентировочным временем подключения к сети до конца суток 17 февраля.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

В работе находятся три энергоблока АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1 860 МВт. По информации ТАСС, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Киев сделал ставку на работу АЭС в условиях дефицита угля для тепловых электростанций, вызванного блокадой поставок антрацита из Донбасса.

Как сообщало EADaily, с 16 февраля на Украине действует режим чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке из-за эдефицита угля, спровоцированного блокадой поставок из Донбасса. Также 16 февраля был выведен в плановый ремонт третий энергоблок Запорожской АЭС. Ремонтные работы продлятся 270 суток и должны завершиться 13 ноября. Аналитики рынка предполагают, что через две, максимум три недели на Украине начнутся веерные отключения электроэнергии.