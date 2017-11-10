Украина 

Савченко выступает против введения миротворцев на Донбасс

0 коментариев
Савченко выступает против введения миротворцев на Донбасс | Русская весна

Народный депутат Надежда Савченко выступила против введения миротворческих сил в Донбасс и предоставления Киеву летального оружия. Об этом сообщает «Украина.ру».

Политик считает миротворческую миссию лишь полумерой и сомневается в ее эффективности.

«Я не поддерживаю саму философию миротворцев, потому что есть много примеров, когда международные конфликты затягивались, замораживались именно после введения миротворцев», — заявила она.

По мнению парламентария, одновременно обсуждать такие вопросы, как миротворческий контингент и летальное оружие, — это как минимум странно.

«Если это автоматы и пистолеты, которыми будут пользоваться миротворцы для наведения порядка, это один вопрос. Если это тяжелое вооружение, то для каких целей? Что украинская власть собирается с ним делать?» — спрашивает Савченко.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатические источники о том, что США намерены разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев. По словам Владимира Путина, российская сторона поддерживает эту идею, однако, речь может идти лишь о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворцы должны находиться только на линии разграничения.

В опубликованном проекте оборонного бюджета конгресс США выделил 350 миллионов долларов на военную помощь Киеву. По сообщениям американских СМИ, данный проект разрешает предоставление украинским властям «летальных оборонительных вооружений». Однако представитель Белого дома Майкл Энтон опроверг принципиальное согласие США на поставки Украине летального оружия.

Читайте также: Создатель «Азова» рассказал, как завоевать Донбасс

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510324394

Другие новости:

c3rnir_1481006403

Центральная Украина включилась в песенный флешмоб (ВИДЕО)

0
pc7hlj_1478627283

Полицейские устроили драку со стрельбой в житомирском стрип-клубе после того, как их попросили заплатить по счету (ВИДЕО)

0
t88m3o_1474370174

Великий Петро и Жанна д’Йуля

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *