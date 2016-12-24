Савченко создала собственную партию

Нардеп Надежда Савченко сообщила о создании своей политической силы.

Называться партия будет «РУНА», это аббревиатура из слов «рух» (укр. «движение» — ред.), «реформы», «революция украинского народа».

Официально о создании парти Савченко намерена объявить 26 декабря, в ходе конференции «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».

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Напомним, в Верховную раду Надежда Савченко попала от партии «Батькивщина», которая в партийном списке записала ее под номером 1. Позже «Батькивщина» исключила Савченко из своих рядов.