Украина 

Савченко раскрыла секрет своих странных нарядов (ФОТО, ВИДЕО)

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Савченко раскрыла секрет своих странных нарядов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Надежда Савченко возмутилась вопросом журналиста о ее имидже и нарядах, отметив, что лучше бы эфирное время было потрачено на более важные темы.

«У меня больше работы по пленным, чем по одежде», — отметила Савченко.

При этом она все же решила раскрыть секрет своих странных нарядов.

«Шапку мне подарил козак из Хортицы. Пошил собственноручно и подарил. На пальто плюш, и это украинская одежда. Печально, что люди, которые пишут в соцсетях, плохо знают украинскую стилистику, украинский национальный костюм», — заявила Савченко.

При этом нардеп подчеркнула, что у нее нет стилиста.

«Я одеваюсь так, как мне удобно. Я знаю, что что бы я ни надела, всегда будет резонанс», — резюмировала она.

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Савченко раскрыла секрет своих странных нарядов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510492761

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