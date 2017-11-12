Савченко раскрыла секрет своих странных нарядов (ФОТО, ВИДЕО)
Надежда Савченко возмутилась вопросом журналиста о ее имидже и нарядах, отметив, что лучше бы эфирное время было потрачено на более важные темы.
«У меня больше работы по пленным, чем по одежде», — отметила Савченко.
При этом она все же решила раскрыть секрет своих странных нарядов.
«Шапку мне подарил козак из Хортицы. Пошил собственноручно и подарил. На пальто плюш, и это украинская одежда. Печально, что люди, которые пишут в соцсетях, плохо знают украинскую стилистику, украинский национальный костюм», — заявила Савченко.
При этом нардеп подчеркнула, что у нее нет стилиста.
«Я одеваюсь так, как мне удобно. Я знаю, что что бы я ни надела, всегда будет резонанс», — резюмировала она.
Читайте также: Сколько военных ВСУ и СБУ перешли на сторону России: опубликованы шокирующие цифры (ДОКУМЕНТЫ)
По материалам: http://rusvesna.su/news/1510492761