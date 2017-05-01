Савченко отказалась поздравлять украинцев с майскими праздниками

Нардеп Надежда Савченко отказывается отмечать первомайские праздники, потому что «праздников уже больше никаких не чувствуется», вопреки даже проводимой в стране декоммунизации.

«Люди стали жить мрачно, затравленные войной и бедностью в стране. Сейчас каждый живет в своем коконе, подпуская к себе только близкий круг людей.

Обсуждаем только политику, аварии, катастрофы, войны и бедствия, которые где-то случились», — подчеркнула Надежда Савченко.

При этом народный депутат скромно избегает упоминания своего участия в развязанной против республик Донбассе войне. И сетует, что праздники «вызывают лишь раздражение и эмоциональную усталость».

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