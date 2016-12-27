Савченко официально представила свое движение (ВИДЕО)

Опальный нардеп Надежда Савченко создала общественную платформу «РУНА».

Об этом она заявила 27 декабря во Львове, в ходе своей пресс-конференции.

«Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм.

Сегодня мы представляем вам общественную платформу «РУНА», — подчеркнула Надежда Савченко.

Она особо отметила, что речь идет о всеукраинском народном движении «ради изменения системы, настоящего изменения системы». При этом, нардеп отметила важность эволюционного, а не революционного изменения системы.

«После каждого Майдана нам умудряются заморочить ум и возвращают все наоборот. Если мы сейчас понимаем, что мы не можем сносить голову, пока у нас нет выписанного того, что мы вместо этого поставим, то нам не нужно делать революцию в виде просто бунта беспощадного.

Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине», — считает Савченко.

Ранее, как сообщала «Русская весна», нардеп была исключена из партии «Батькивщина» и лишена членства в украинской делегации ПАСЕ.