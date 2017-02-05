Савченко «не хочет, но может» стать президентом (+ВИДЕО)

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала украинским журналистам, что желания становиться президентом Украины у нее нет, но если будет нужно, она готова им стать.

«Вопрос хочу? Знаете, хочу это немного в другом выражается. Не хочу. Могу. Так все и продолжается. Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо … Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать», — говорит Савченко.

Читайте также: Порошенко отказался от условий «Минска» и готовится развязать полномасштабную войну — экстренное заявление Армии ДНР

Также нардеп не исключает, что ее общественное движение «РУНА» может приобрести политической силы и пойти на следующие парламентские выборы.