Украина 

Савченко «не хочет, но может» стать президентом (+ВИДЕО)

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Савченко «не хочет, но может» стать президентом (+ВИДЕО) | Русская весна

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала украинским журналистам, что желания становиться президентом Украины у нее нет, но если будет нужно, она готова им стать.

«Вопрос хочу? Знаете, хочу это немного в другом выражается. Не хочу. Могу. Так все и продолжается. Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо … Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать», — говорит Савченко.

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Также нардеп не исключает, что ее общественное движение «РУНА» может приобрести политической силы и пойти на следующие парламентские выборы.

«Гражданская сила однозначно наберет политической силы, это будет общественно-политическая сила. И пойду я на выборы? В любом случае я попытаюсь найти какое-то очень неординарное решение для этой ситуации», — отметила она.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486322303

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