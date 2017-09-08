Савченко не разбирается ни в чем, кроме литра водки, — Москаль

Украинский политикум продолжает радовать наблюдателей своим неподражаемым колоритом.

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что нардеп Надежда Савченко, ранее обвинившая его в контрабанде сигарет в ЕС, не разбирается «ни в чем, кроме литра водки».

Москаль потребовал, чтобы журналисты проверили, предоставит ли Савченко обещанные доказательства незаконных поставок табачной продукции в Европу и причастности к ним главы Закарпатской облгосадминистрации (ОГА).

«Хочу напомнить, что за закарпатской таможней стоят венгерская, словацкая и румынская таможни, (которые) также проверяют грузы на возможную контрабанду. Значит, по логике Савченко, я возглавляю не только закарпатскую, но и румынскую, словацкую и венгерскую табачные мафии?» — возмущается Москаль, добавив, что Савченко следовало бы поглубже вникнуть в вопрос, прежде чем делать громкие заявления в прямом эфире.

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«А если человек, кроме литра водки, ни в чем не разбирается… Спросите сами ее через месяц — где доказательства того, что она сказала в вашей студии? Где те „факты”, которые она, обойдя все забегаловки, озвучивает в прямом эфире пьяным языком?

Я не хочу об этом говорить, чтобы не делать ей рекламу», — нервно резюмировал глава Закарпатья.

Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», Савченко обвинила Москаля и главу так называемой «Донецкой военно-гражданской (оккупационной — прим. РВ) администрации» Павла Жебривского в организации канала контрабанды сигарет с Донбасса и из западных районов Украины в ЕС.