Украина 

Савченко не пустили на оружейный завод в Виннице (ВИДЕО)

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Савченко не пустили на оружейный завод в Виннице (ВИДЕО) | Русская весна

Нардепа Рады Надежду Савченко 6 февраля не пустили на военный завод «Форт» в Виннице. Кроме того, у здания Апелляционного суда ее противники устроили пикет, называя Савченко «коллаборационисткой». Нардепа, которая некогда была «героиней», прогоняли под крики «Позор».

«Коллаборациониста Надежду Савченко и ее помощницу встретили в Виннице бойцы АТО так, как подобает предателю. Савченко пыталась пролезть, перебравшись через забор на оружейный завод „Форт“. А затем поехала на суд защищать женщину, которая кинула людей на квартиры.

Свидетели утверждают, что суд был прикрытием. Либо Савченко даже не понимала, на какой суд ей идти и кого защищать», — возмущается украинский «активист» и блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети.

«Почему вы пытались попасть на «Форт», узнать государственные тайны? Вы агент Кремля? Из-за вас погибло так много ребят. А вы ездите на переговоры с врагом», — клял Савченко «боец АТО».

«Мы не знаем, чьим депутатом она является. От сообщества бойцов АТО Винницы мы отмечаем, что на такой объект как „Форт“ мы ее не пустим. И противостоять ей будет не только милиция, но и ребята, которые воевали… Приезжать на суд и отстаивать права граждан, это ее право. Пусть делает. А приехать на режимный объект — нет», — цитирует «АТОшников» Олешко.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486457693

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