Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ

Верховная Рада 22 декабря проголосовала за проект постановления, предусматривающего лишение Надежды Савченко права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За соответствующий законопроект проголосовали 237 нардепа.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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Напомним, Савченко навлекла на себя гнев «украинских патриотов» после того, как встретилась в Минске с Главами ДНР и ЛНР.

20 декабря в Раде официально объявили об ее исключении из фракции «Батькивщины». При этом в политсиле Тимошенко заявили, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, «поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах».