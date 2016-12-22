Украина 

Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ

0 коментариев
Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ | Русская весна

Верховная Рада 22 декабря проголосовала за проект постановления, предусматривающего лишение Надежды Савченко права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За соответствующий законопроект проголосовали 237 нардепа.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Читайте также: Савченко отказалась называть Захарченко и Плотницкого террористами (ВИДЕО)

Напомним, Савченко навлекла на себя гнев «украинских патриотов» после того, как встретилась в Минске с Главами ДНР и ЛНР. 

20 декабря в Раде официально объявили об ее исключении из фракции «Батькивщины». При этом в политсиле Тимошенко заявили, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, «поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482409205

Другие новости:

mevcmb_1469653704

В Киеве Крещение Руси праздновали сплошные агенты Кремля. Александр Зубченко

0
2y3wtw_1465231682

В Полтаве участника «АТО» избили из-за отказа платить за проезд

0
uxj66v_1465919773

Украина: «Геи-шахтеры требуют выплаты зарплат»

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *