Саудовская коалиция в Йемене несет боевые потери: погибли военные ОАЭ

Двое военнослужащих Объединенных Арабских Эмиратов погибли в Йемене в результате атаки со стороны местных повстанцев, сообщает издание Gulf News.

Подробности боевой потери в составе военного контингента ОАЭ не приводятся.

Арабские Эмираты являются участником возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе с йеменскими мятежниками-хуситами.

Ранее, в координации с правительственными войсками Йемена, военнослужащие ОАЭ сыграли «ключевую роль» в операции по освобождению от хуситов портового города Моха на берегу Красного моря, отмечает Gulf News.