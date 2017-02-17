Проишествия 

Саудовская коалиция в Йемене несет боевые потери: погибли военные ОАЭ

0 коментариев

Иллюстрация: emirates247.com

Двое военнослужащих Объединенных Арабских Эмиратов погибли в Йемене в результате атаки со стороны местных повстанцев, сообщает издание Gulf News.

Подробности боевой потери в составе военного контингента ОАЭ не приводятся.

Арабские Эмираты являются участником возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе с йеменскими мятежниками-хуситами.

Ранее, в координации с правительственными войсками Йемена, военнослужащие ОАЭ сыграли «ключевую роль» в операции по освобождению от хуситов портового города Моха на берегу Красного моря, отмечает Gulf News.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/saudovskaya-koaliciya-v-yemene-neset-boevye-poteri-pogibli-voennye-oae

Другие новости:

svf6xw_1465746004

В Марселе отпустили задержанного российского футбольного фаната

0
ugl7e1_1461160085

На одном из крупнейших предприятий Белоруссии разоблачена преступная группировка

0
cwnswb_1467774483

Президент Турции: среди подозреваемых в теракте в Стамбуле есть выходцы из Дагестана, Киргизии и Таджикистана

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *