Саудовская коалиция в Йемене несет боевые потери: погибли военные ОАЭ
Двое военнослужащих Объединенных Арабских Эмиратов погибли в Йемене в результате атаки со стороны местных повстанцев, сообщает издание Gulf News.
Подробности боевой потери в составе военного контингента ОАЭ не приводятся.
Арабские Эмираты являются участником возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе с йеменскими мятежниками-хуситами.
Ранее, в координации с правительственными войсками Йемена, военнослужащие ОАЭ сыграли «ключевую роль» в операции по освобождению от хуситов портового города Моха на берегу Красного моря, отмечает Gulf News.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/saudovskaya-koaliciya-v-yemene-neset-boevye-poteri-pogibli-voennye-oae