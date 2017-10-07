Саудовская Аравия ожидает снятия санкций с России в самое ближайшее время
Международное сообщество может договориться о снятии санкций с России, причем это скоро может произойти, заявил в пятницу глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.
По его мнению, Саудовская Аравия, делая инвестиции в Россию, не нарушает международное законодательство.
«Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — заявил Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в интервью телеканалу Россия24.
Он добавил, что считает, что «это скоро должно произойти».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1507324747
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