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Саудовская Аравия ожидает снятия санкций с России в самое ближайшее время

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Саудовская Аравия ожидает снятия санкций с России в самое ближайшее время | Русская весна

Международное сообщество может договориться о снятии санкций с России, причем это скоро может произойти, заявил в пятницу глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

По его мнению, Саудовская Аравия, делая инвестиции в Россию, не нарушает международное законодательство.

«Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — заявил Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в интервью телеканалу Россия24.

Он добавил, что считает, что «это скоро должно произойти».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1507324747

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One thought on “Саудовская Аравия ожидает снятия санкций с России в самое ближайшее время

  • 07.10.2017 at 03:46
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