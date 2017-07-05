Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет получили ответ Дохи на ультиматум

При посредничестве Кувейта Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, получили ответ Катара на ультиматум. Об этом сообщает телеканал «Аlarabiya».

Отмечается, что все четыре страны опубликовали совместное заявление по поводу получения ответа. Он поступил перед окончанием продленного срока действия ультиматума, который ранее запросил эмир Кувейта. «Совместный ответ будет обнародован своевременно», — сказано в совместно заявлении.

Ранее EADaily сообщало, что министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани прибыл в Кувейт, чтобы вручить руководству этой арабской страны официальный ответ Дохи на предъявленный ей Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и ОАЭ ультиматум.

До этого стало известно о продлении сроков 10-дневного ультиматума, предъявленного 22 июня, на 48 часов. С соответствующим запросом к Эр-Рияду и его союзникам в конфликте с Катаром обратился правитель Кувейта, который осуществляет посредническую миссию в урегулировании кризиса.

Министры иностранных дел арабских стран, ранее разорвавшие дипотношения с Катаром и установившие против этого эмирата блокаду, проведут в Каире 5 июля встречу для «согласования своих дальнейших шагов».

Напомним, четыре арабские страны предъявили Катару список претензий. Главными требованиями в перечне из 13 пунктов выделены закрытие телеканала Al Jazeera, снижение уровня дипотношений с Ираном и полный разрыв связей с исламистской организацией «Братья-мусульмане». В списке, переданном властям Катара через Кувейт, также указывается на необходимость прекращения военного присутствия Турции на территории полуостровного эмирата.