САТАНА и КАПИТАЛИЗМ

То, что капитализм порождает и усиливает катастрофические проблемы, с которыми уже не может сам справиться, очевидно для многих, думающих о судьбе человечества и о достойной жизни для всех трудящихся, а не лишь о том, как бы самим разбогатеть.

Но пока на нашей планете господствуют мировые силы зла, лжи, наживы и господства над силами добра, подлинной любви, справедливости и прогресса.

При этом скрывается или не понимается всеми главное что не Богу (как Высшему космическому разуму в нашей галактике) служат сторонники капитализма, а сатане, низвергнутому на Землю .

Но об этом продажные СМИ стараются замалчивать, или говорить куцую полуправду, или пытаются увлечь свободой на всякие соблазны (духовно и интеллектуально разлагающие), или лживо оправдывать военные конфликты, войны, кризисы и цветные революции. Кризис капитализма есть уже агония эпохи сатаны, ибо эта эпоха включает в себя три эгоистические общественно-экономические формации: рабовладельческую, феодальную и капиталистическую.

Не может быть здорового общества там, где его интересы обеспечиваются ценой систематического попирания интересов его отдельных граждан. Точно также не может быть здорового общества и там, где общественные интересы приносятся в жертву интересам меньшинства самозваных “личностей”. Здоровое общество – это органичное совмещение интересов каждой личности и всего общества; идеал же такого совмещения мыслится на основе способности каждой личности добровольно ограничивать себя во имя общественных интересов.

Но воспитание такой способности в масштабе социума – это задача, решение которой наталкивается на целый клубок историко-культурных, традиционно-конфессиональных, этнопсихологических и многих других проблем мировоззренческого характера. В реальной исторической практике эта задача разрешалась до сих пор не на уровне индивидуального сознания, а на уровне некой равнодействующей силы, учитывающей весь спектр существующих в обществе целеполаганий, умонастроений и векторов развития.

Потому-то история культуры и похожа на игру в попеременное “перетягивание каната”: то в сторону интересов общества, то в сторону интересов личности. Побеждает, скажем, возжелавшее свободы, но не обременённое при этом чувством ответственности за своё поведение личностное начало, и тогда приходит “время разбрасывать камни” (со всеми сопутствующими такому занятию радостями “самовыражения”). Затем, когда от “общественного дома” остаются одни лишь разбросанные камни, приходит понимание того, что разруха в собственном доме – это плод разрухи в головах “домовладельцев”, и тогда побеждает, в той или иной форме, созидательное общественное начало, налагающее бремя принудительных ограничений на эгоистические притязания “личностей”.

Вместе с тем, при всей необходимости и даже благодетельности такого бремени, оно, тем не менее, остаётся ничем иным как именно “бременем”, т.е. налагаемым на свободную волю кодексом поведения («все мы несём бремя жизни, иго человечности, столь слабой, столь подверженной заблуждению» – А.С.Пушкин). А поэтому и оно, это бремя человечности, тоже постепенно оборачивается накоплением в обществе “усталости” и желания перемен, – чем и пользуются в своих корыстных интересах разного рода политические проходимцы, демагоги и кукловоды, а также их беспринципная интеллектуальная обслуга.

Это вечное “перетягивание каната” исчерпывающе объясняет всю новейшую историю России. “Устало”, к примеру, российское общество начала ХХ века от бездумья и бессовестности собственной “элиты” и подчинилось, под влиянием соответствующей пропаганды, основанному на подавлении личностного начала общественному интересу, – что и выразилось в феномене советской власти. Но к концу ХХ столетия наступила “усталость” уже от “мобилизационного” советского строя и от негибкого советского руководства, и заявило о своих правах подавленное личностное начало, – что и выразилось в феномене перестроечных и постперестроечных процессов и явлений.

Освобождённое от бремени “принудительного коллективизма”, личностное начало наслаждается теперь “свободой”, проедает накопленный предыдущим этапом экономический потенциал и стремительно теряет чувство совести и меры в своём индивидуализме и эгоизме, подготавливая тем самым в массовом сознании очередной крен в сторону общественных интересов.

Естественно, что нынешняя российская “элита”, в стремлении предотвратить этот крен, разрабатывает и внедряет в массовое сознание всевозможные оправдывающие её теории и концепции, подобно тому как то же самое ещё совсем недавно вынуждена была делать советская “элита”. Так “перетягивание каната” приобретает форму борьбы одного “мировоззренческого полузнания” с другим; так клевета на один этап нашего прошлого (на “проклятое самодержавие”) сменяется клеветой на другой его этап (на “проклятый советский тоталитаризм”). И так сохраняется больная преемственность зомбированных поколений, не уважающих своего прошлого. Но кто не уважает прошлого – недостоин и будущего; вот почему впереди такому обществу предуготована очередная (во имя какого- нибудь нового “-изма”) борьба с “проклятым прошлым” – теперь уже с “преступным либерально-демократическим режимом”.

Предвидим возражение: зачем делать глобальные обобщения на примере судьбы непутёвой России? Есть опыт передовых, наиболее развитых стран современного цивилизованного мира, где возведённое в культ личностное начало (знаменитый западный “индивидуализм”, “права и свободы человека и гражданина”) прекрасно сочетается и с социальной стабильностью, и с вызывающим зависть всех остальных стран и народов “стандартом потребления”.

Мы отвечаем: да, этот опыт заслуживает внимания, но совсем не с той стороны, которая является его показушной “витриной”. На самом деле исходящая от “западоцентричных” идеологов критика социализма – это обычная манипулятивная технология, предназначенная для потребления исключительно во внешнем мире; она не имеет ничего общего с реальной социальной политикой внутри самогó “золотого миллиарда”, чью «экономику, согласно обоснованному убеждению любых западных экспертов, уже невозможно определять как капиталистическую». «В странах Запада, на которые как на идеал взирают наши влиятельнейшие идеологи, давно уже совершается “социализация”.

Сегодня человечеству нужны новые прорывы в развитии, сравнимые с тем, атомным, уже ставшим историей. Но кому совершать такие прорывы, если все обуяны жаждой скорой наживы? Кто будет ночами биться над проблемой, скажем, энергоинверсии, если надо добывать деньги – иначе прослывешь лохом и неудачником? Ктото просто бросил науку, а у когото элементарно поникли крылья. Ну зачем тратить много лет на учебу и кропотливую работу, если ты, даже снискав ученые звания и степени, все равно в этом мире останешься быдлом – наравне с заворачивателем гамбургеров в «Макдоналдсе»? Ведь один черт. Настоящие Люди – это только богатые. Те, кто сделал свой первый миллион, пока еще молоко толком на губах не обсохло. А что такое – работать в ядерной или космической отрасли? Это же надо ночами не спать, учиться как проклятому, работать напряженно, приобретать знания и умения – и все это за какието несколько тысяч долларов в месяц? Да и то, когда тебе будет за тридцать? Нет уж, дураков нет! Сами идите в инженеры и ученые, а мы займемся сколачиванием первого миллиона к двадцати пяти годам. Мы лучше выучимся на адвокатов и финансистов: здесь можно заработать миллионы долларов на удачных процессах и спекуляциях, к тридцати годам купить себе и дом, и яхту, и личный «джет», и остров в тропиках. Можно стать корпоративным рейдером: скупать акции больших технократических компаний, захватывать в них власть – а потом безжалостно распродавать их по частям. Вложил миллиард долларов – а через годик выручил полтора миллиарда и купаешься в бабках. Что? Мы тем самым погубили уникальное производство какихто двигателей? Не смешите нас. Эти технари и капиталисты старой школы могли копаться в своих проектах годами, довольствуясь нормой прибыли от силы в 10 процентов ежегодно. А мы, новое поколение постиндустриальных дельцов, за какойто год можем сделать от 50 до 300 процентов прибыли, особо не заморачиваясь. Главное ведь – прибыльность, не так ли? Наш Бог – это рост курсов акций на бирже. Недавно руководитель рейтингового агентства «Эксперт» Дмитрий Гришанков рассказал мне: беда с этими форумами по инновациям в нынешней РФ. Молодым участникам не интересны сами по себе новые технологии. Большинство одержимо вопросом: как бы найти новый «Фейсбук», чтобы вложить в него немного – и потом сорвать куш в миллиард. Эта дьявольская психология отравила всю нашу жизнь. Она пропитала и общество, и государство. Везде началось одно и то же. Прибыль, прибыль – как можно скорее! Сворачиваем долгие научные исследования и государственные программы – ибо деньги нужны сейчас. Снижаем издержки – переносим производство в Китай, где все дешевле. Что? От этого начинает разрушаться само западное общество, погибает средний класс? Начихать. Главное – прибыльно. Главное – делаем в Китае кроссовки за пять долларов, а продаем их за пятьдесят. Что? С уходом производства началась деградация образования? Да и хрен с ним! Нам не нужно столько образованных людей. Наоборот, пусть их будет меньше – нам хватит. Пусть они учатся только в частных дорогих школах. А остальные пускай превращаются в функционально неграмотное стадо с догматическим, а не логическим мышлением, с клиповолоскутным сознанием. Это даже хорошо: дураками легче управлять. Они легковерны, они смотрят телевизор.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17132/-