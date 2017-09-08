Сару Нетаньяху прокуратура Израиля может обвинить в трате бюджетных средств

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит уведомил супругу премьер-министра страны Сару Нетаньяху о том, что ей могут быть предъявлены обвинения в связи с неправомерным использованием бюджетных средств, сообщило министерство юстиции. Решение о привлечении Сары Нетаньяху к суду Мандельблит намерен принять по результатам досудебных слушаний, передает РИА Новости.

«Генеральный прокурор проинформировал супругу премьер-министра Сару Нетаньяху о том, что он рассматривает вопрос о привлечении ее к суду», — говорится в сообщении министерства, к которому относится ведомство генпрокурора.

Сара Нетаньяху подозревается в неправомерном расходовании суммы, эквивалентной примерно 100 тысячам долларов, на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства и сокрытии этих трат. «Решение было принято после того, как генеральный прокурор изучил доказательную базу и заслушал позиции профильных структур, включая рекомендации государственной прокуратуры и прокуратуры Иерусалимского округа в отношении предъявления обвинений», — говорится в пресс-релизе.

Семья Нетаньяху накануне опубликовала заявление, в котором назвала обвинения абсурдными и выразила уверенность в том, что они будут признаны необоснованными. Вину за злоупотребления в резиденции супруги возложили на бывшего завхоза Мени Нафтали, назвав его «преступником-госсвидетелем и лжецом».

«Средний месячный расход на заказ трапез, когда Мени Нафтали занимал должность завхоза, был выше в пять раз (!) по сравнению со средним месячным расходом в течении четырех лет после ухода Нафтали. Этим все и объясняется», — сказано в публикации на странице Нетаньяху в Facebook. «Нафтали выдвигает беспочвенные обвинения против супруги главы правительства, чтоб избежать наказания за нарушения, которые он совершил», — говорится в заявлении.

Дело о расходах на кейтеринг семья Нетаньяху характеризует как «жалкое и навязчивое разбирательство». «Ни к одному из предшествующих премьер-министров не придирались так, даже когда другие главы правительства тратили подобные средства на трапезы, а зачастую и превышали их», — написали они.

В отношении самого главы правительства ведутся два других расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку. Биньямина Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности основного конкурента указанного издательского дома — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».