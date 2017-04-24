Санкции против России выдохлись, — политолог

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини обсудили, в частности, вопрос санкций.

Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что инструмент санкций становится все менее эффективным.

Киев уклоняется от контактов с Донецкой и Луганской народными республиками в рамках Минских соглашений, но санкции за невыполнение соглашений ЕС вводит почему-то только в отношении России, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах…

Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?» — сказал глава МИД РФ журналистам по итогам встречи с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини.

«Очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству», — добавил Лавров.

В свою очередь, Федерика Могерини после переговоров с российским министром иностранных дел заявила, что в условиях взаимных санкций Россию и Евросоюз нельзя считать стратегическими партнерами.

«Было бы абсурдно считать друг друга стратегическими партнерами и иметь взаимные санкции, это не тот вид отношений, который партнеры обычно имеют», — заявила Могерини.

При этом она отметила, что отношения Москвы и Брюсселя не заморожены, и Евросоюз готов вернуться к тому уровню стратегического сотрудничества, который был раньше.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что заявления Могерини лишь продолжают риторику европейского руководства, и ждать улучшения отношений не стоит.

«По большому счету, все фразы были высказаны в дежурном порядке, так же как они высказывались и раньше. Для Могерини эта встреча была важна исключительно для того, чтобы подчеркнуть, что она все еще „в обойме“, так как говорят о том, что скоро высшая брюссельская бюрократия будет меняться. И многие не рассматривают уже Могерини как реальную политическую силу.

Так что никаких сдвигов я здесь не вижу, все традиционно.

Все заявляют, во-первых, о том, что Минские соглашения должны выполняться, и, во-вторых, все говорят о том, что санкции против России почему-то должны усиливаться», — сказал Андрей Манойло в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, ЕС вряд ли в ближайшее время пойдет на введение новых или ужесточение действующих санкций в отношении России.

«Потому что санкции — это, безусловно, политический инструмент. Но он как-то слишком долго используется, он уже выдохся и поблек. То есть пиар-эффекта усиление санкций не произведет никакого. Гораздо эффективнее нанести удар „Томагавками“ по Сирии — это свежо, что-то новое. А санкции уже очень заезжены.

И даже если их сейчас усилить в отношении России, вряд ли кто-нибудь это заметит. А США такой „прогиб“ со стороны Европы могут не зачесть в нынешних условиях. Поэтому введения каких-то новых жестких санкций ожидать не стоит», — считает политолог.

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