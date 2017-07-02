Военное руководство Сирийской Арабской Республики сделало специальное заявление, в ответ на распространяемые слухи о применении химического оружия в предместиях Большого Дамаска.

Как передает SANA, Верховное командование Армией и Вооруженными силами САР заявило, что слухи, которые распространяют террористические группировки на своих страницах в соцсетях об использовании Сирийской армией отравляющего газа хлор против боевиков так называемой «Фейляк Аль-Рахман» в населенном пункте Айн Терма, являются ложными и безосновательными.

В заявлении, также подчеркивается, что Сирийская армия не использовала, и не будет использовать данный вид оружия, так как она им не обладает. Террористические группировки прибегают к подобной лжи, чтобы скрыть свои поражения и потери на фоне побед Сирийской армии. А также в расчете на внешнюю политическую и военную поддержку.