Проишествия 

SANA: Слухи о применении сирийской армией хлора в пригороде Дамаска — ложь

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Фото: Sana-syria.org

Военное руководство Сирийской Арабской Республики сделало специальное заявление, в ответ на распространяемые слухи о применении химического оружия в предместиях Большого Дамаска.

Как передает SANA, Верховное командование Армией и Вооруженными силами САР заявило, что слухи, которые распространяют террористические группировки на своих страницах в соцсетях об использовании Сирийской армией отравляющего газа хлор против боевиков так называемой «Фейляк Аль-Рахман» в населенном пункте Айн Терма, являются ложными и безосновательными.

В заявлении, также подчеркивается, что Сирийская армия не использовала, и не будет использовать данный вид оружия, так как она им не обладает. Террористические группировки прибегают к подобной лжи, чтобы скрыть свои поражения и потери на фоне побед Сирийской армии. А также в расчете на внешнюю политическую и военную поддержку.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/02/sana-sluhi-o-primenenii-siriyskoy-armiey-hlora-v-prigorode-damaska-lozh

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