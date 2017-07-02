SANA: Слухи о применении сирийской армией хлора в пригороде Дамаска — ложь
Военное руководство Сирийской Арабской Республики сделало специальное заявление, в ответ на распространяемые слухи о применении химического оружия в предместиях Большого Дамаска.
Как передает SANA, Верховное командование Армией и Вооруженными силами САР заявило, что слухи, которые распространяют террористические группировки на своих страницах в соцсетях об использовании Сирийской армией отравляющего газа хлор против боевиков так называемой «Фейляк Аль-Рахман» в населенном пункте Айн Терма, являются ложными и безосновательными.
В заявлении, также подчеркивается, что Сирийская армия не использовала, и не будет использовать данный вид оружия, так как она им не обладает. Террористические группировки прибегают к подобной лжи, чтобы скрыть свои поражения и потери на фоне побед Сирийской армии. А также в расчете на внешнюю политическую и военную поддержку.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/02/sana-sluhi-o-primenenii-siriyskoy-armiey-hlora-v-prigorode-damaska-lozh