SANA: сирийская армия одержала важную победу на севере провинции Хама

Агентство SANA со ссылкой на источник в военном командовании сообщает о крупном успехе сирийской армии в провинции Хама. По словам источника армейскими подразделенями совместно с силами союзников взяты под контроль населенные пункты Хельфая, Злин, Аль-Вебда, Бтейш, Зор Ан-Насирия, Зор Абу Зейд, Тель Ан-Насирия и Тель Аль-Ментар. Источник оценивает происходящее как военное поражение объединенных отрядов группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России), которые вынуждены спешно отступать, неся значительные потери.

По словам источника, в результате успешных операций сирийской армии были уничтожены сотни боевиков, среди которых опознаны главари Ахмад Саид Дуди, Махмуд Абдерраззак Джаркас, Касем Мухаммад Амин, Юсеф Аль-Абуд, Хасан Аль-Абуд, Исмаил Бадран, Ияд Ан-Наддаф, Халед Аль-Гаджар и Камаль Ад-Дери.

Разрушены 38 бронеавтомобилей, 3 склада боеприпасов, 3 танка и заминированная машина. Трофеями наступающих подразделений стали 7 пушек, 2 бронеавтомобиля с пулеметами и большое количество боеприпасов.