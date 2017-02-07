Самые ужасные тайны ЦИВИЛИЗАЦИИ

Действительно, мы живём в мире — «королевстве кривых зеркал». Мир, созданный сознанием человечества, базируется на древних мифах, религиозных догмах, ошибочных представлениях средневековой материалистической науки и прочих «измах» различных идеологий. В итоге мы полностью утратили понимание смысла и цели своего существования и самих себя. Результатом этого является современное состояние Человечества, которое постепенно и целенаправленно уничтожает Землю и само себя, под влиянием идеалов и ценностей современной цивилизации. Неужели так трудно понять ошибочность данных идеалов и картины Мира, созданной на основе их? Лучшим доказательством неправильности выбранного нами пути является то, что финал его уже очевиден — самоуничтожение. Только слепой этого не видит, а точнее, ослеплённый идеалами и ценностями современной, одноразовой цивилизации. Идеологи современной цивилизации счастье Человечества видят всё в большем потреблении материальных благ, убеждая всех в правильности этого пути. Но пусть тогда назовут планету, где это возможно реализовать. Наша родная планета Земля не в состоянии выдержать такие, всё возрастающие аппетиты прожорливого Человечества. У нас сегодня не может быть более важной цели, как изменить своё сознание, мировоззрение, идеалы и ценности на такие, которые позволят Человечеству выжить и спасти Землю от уничтожения. Такое изменения сознания возможно только на основе знаний реальных законов Мироздания, которыми Человечество уже обладало, но утратило под влиянием целей и идеалов современной цивилизации.

Об этом на своём сайте «www.krizis.co.ua» Строителев С. В. пишет: «Прятать нужно только маленькие секреты. Самые ужасные тайны хранит неверие толпы.



Система, которая надежно контролирует и направляет все экономические, политические, социальные и культурные процессы на планете, может функционировать только в условиях глобального невежества всего человечества относительно ключевых для его существования вопросов. Среди них — история возникновения человечества на Земле, понятия о цели и смысле человеческой жизни, понятия о жизни и смерти, о теле и сознании, – то есть все те фундаментальные знания, которые определяют облик нашей цивилизации, смысл ее существования и направление ее развития. После сокрытия этих знаний система получила возможность безграничной манипуляции нашими представлениями о реальности, в которой мы живем. Как результат, вся дальнейшая история человечества наполнилась слепой верой в чудовищные мифы и иллюзии, позволяющие безнаказанно и безгранично манипулировать обществом, убивать миллионы людей в войнах, морить целые народы голодом, превращать целые государства в колонии рабов. Инквизиция, фашизм, терроризм, добровольная вакцинация, СПИД, эпидемии гриппа, ГМО, мировой финансовый кризис, система кредитования – все эти уродливые и позорные черты нашей цивилизации возможны только благодаря нашему глубочайшему невежеству в ключевых вопросах нашей жизнедеятельности.



И хотя со временем нам открывают глаза на истинную суть произошедших событий, чтобы мы лишний раз ужаснулись своим заблуждениям, — мы не становимся от этого умнее и осведомленнее. Поражаясь масштабам раскрытых обманов, мы стыдимся своей глупости и думаем, что нас уже никогда не обманут. Но на самом деле мы уже живем в новой сказке, в которой еще больше цинизма и лжи, в которой еще больше порока и ненависти ко всему человеческому. И мы снова верим в эти сказки. И главное — мы по-прежнему не знаем, кто они – эти невидимые сказочники…

В 1675-1735 годах миллионы жителей старой Европы поверили, что виновницами любого губительного природного явления, вроде затяжных дождей, засухи или массовой гибели скота, являются ведьмы. С верой в эту сказку более 360.000 женщин было сожжено заживо. Особенно жестоко казнили тех женщин, что пропагандировали вегетарианство, – им заливали в рот раскаленный свинец. Теперь мы знаем, что таким образом церковь просто стремилась истребить носительниц языческих знаний о природе. Наличие этих знаний мешало внедрению новых религиозных систем мировоззрения, дающих почву для стабильного контроля над обществом. Но еще 300 лет назад в это не поверил бы ни один горожанин, ликующий от радости у костра, на котором горела очередная жертва религиозного террора. За эту версию он бы с готовностью сжег вас на этом же костре…

Вся история человечества – это бесконечная вера в чудовищные мифы и сказки, позволяющие безнаказанно и безгранично манипулировать обществом, убивать миллионы людей в войнах, морить целые народы голодом, превращать целые государства в колонии рабов. Со временем, мы узнаем правду о своем прошлом. Нам раскрывают обманы планетарного масштаба, нам открывают глаза на произошедшие события, и мы ужасаемся своим заблуждениям. Мы стыдимся своей глупости и думаем, что нас уже никогда не обманут. Но на самом деле мы уже живем в новой сказке, в которой еще больше цинизма и лжи, в которой еще больше порока и ненависти ко всему человеческому. И мы снова верим в эту сказку…

В конце концов, мы уже 2000 лет верим в бога, предложенного нам системой ритуального фанатизма, называемой «религия». Мы верим в то, что Бог создал мир за 6 дней, а на 7-й день отдыхал и поэтому вся наша жизнь разделена на семидневки, в которых мы 6 дней пашем в тесных и душных офисах, а на седьмой день опускаем глаза в пол и идем в церковь ставить свечки…

Мы идем в ту самую церковь, которая придумала и применила за свою историю более 1600 орудий пыток, ломающих ноги, вырывающих глаза и спускающих кровь живым людям. И мы любим ее…

Мы идем в ту самую церковь, которая продавала отпущение грехов (индульгенции) в виде листа бумаги с написанным на нем текстом прощения. И мы верим ей…

Мы забываем, что именно на религиозной почве были начаты самые кровопролитные войны в истории человечества. Мы забываем, что именно глава католической церкви был занесен в книгу рекордов Гиннеса за изнасилование 2200 несовершеннолетних мальчиков. И снова считаем священнослужителей святыми…

И мы по-прежнему служим религиям, одна из которых до сих пор предписывает отрезать женщинам клитор ржавыми ножницами без наркоза, другая запрещает раздеваться во время супружеской близости, третья предписывает мужчинам бить своих жен, чтобы они жили в страхе и подчинялись…

Мы живем в мире невероятной неописуемой всепоглощающей лжи, доводящей нас до безумия. И со временем, как и положено безнадежным сумасшедшим, мы полностью утрачиваем связь с реальностью и начинаем верить в любые безумные вещи, которые нам впаривают организаторы этого шоу…

СТРАХ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ, КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ СЛОВАМИ УЧЕНЫХ

«Жизнь – это процесс гармоничного существования малой системы в рамках большой системы, который может длиться до бесконечности Смерть – это пресечение жизни вследствие нарушения малой системой законов существования в рамках большой системы и разрушения гармонии двух систем».

«Представьте себе жизнь, как невероятное приключение бессмертного бесплотного и абсолютно всевластного духа в созданном им человеческом теле на им же сознанной земле. Это приключение может длиться бесконечно долго в том случае, если дух бережет свое тело. Оно позволяет духу оценить богатство и разнообразие созданного им мира. Оно способно принести духу бесчисленное множество сильнейших ощущений, которые абсолютно недоступны ему вне тела: холод и зной, духоту и свежесть, голод и вкус пищи, боль, страх и ненависть, жалость и сострадание, восхищение и радость, любовь и нежность… Допустите мысль о том, что смерть – это лишь окончание невероятной поездки на аттракционе «Американские горки», после которой можно отдышаться, поделиться впечатлениями и купить билет на следующую невероятную поездку. При этом горки вы строите сами и меняете их после каждой поездки, чтобы развлечение вам не приедалось… Представьте, какой была бы наша жизнь, если бы все точно знали, что все обстоит именно так, если бы не было страха, который останавливает вас от красивых поступков в этой игре, который парализует вашу волю, который делает вашу душу и всю вашу жизнь жалкой и мелочной, трясущейся за созданные вашим собственным разумом игрушки. Представьте себе мир без страха вообще…

Вы только что нарисовали в своем воображении категорически недопустимую для хозяев глобальной невольнической цивилизации систему мировоззрения, на искоренение которой потрачено более 6000 лет…

ГЛОБАЛЬНАЯ НЕВОЛЬНИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ планеты Земля



РАБСТВО… С этого слова начинается обозримая история человечества. Если собраться с силами и вытрусить из своей головы псевдонаучный бред системы образования о неандертальцах и австралопитеках, который давно уже высмеян и развеян фильмами из цикла «Тайная археология», «Лаборатория Альтернативной истории» и шедевром документального кино СССР «Технологии древних богов», — тогда реально доступная нам в документированном история начинается с рабства в древнем Египте и безграничного преклонения перед его мистическими Богами.



В начале нашей эры рабовладение было узаконенным. Оно было явным и откровенным для людей. Были рабовладельцы (хозяева) и рабы, которые трудились на них. Так проходили тысячелетия… И хотя рабы пытались вырваться из рабства, у них ничего не получалось. Рабовладельцы сдерживали рабов оружием, действие которого выходило за рамки понимания рабов и вселяло в них ужас, а также насилием со стороны многочисленных надсмотрщиков. Кроме того, рабовладельцы обладали знаниями, превосходящими умственные способности рабов. Знаниями о том, как управлять людьми, манипулировать их сознанием, их мировоззрением, как управлять процессами в природе и обществе. Эти знания называются «фундаментально методологическими». Рабам же передавались лишь «предметно-фактические» знания – как растить рис, как пилить древесину, как плавить металл и т.д. Т.е. знания, необходимые для эффективной деятельности в роли РАБА.



Однако популяция человечества увеличивалась, борьба за свободу ожесточалась, и на определённом этапе высокие рабовладельцы поняли, что сдерживать в рабстве такую колоссальную человеческую массу насилием становится слишком сложно. И тогда они быстро сообразили, что лучший раб – это тот раб, который даже не понимает, что он раб, а наслаждается своими цепями. Самое чудовищное и безнадежное рабство – это рабство с иллюзией полной свободы. Так оккультная часть древнего египетского жречества от явного рабовладения перешла к скрытому рабовладению…

ФИЛОСОФИЯ РАБСТВА

Суть рабства предельно проста: это безграничное подчинение одного существа другому существу, которое чаще всего сводиться к таким явлениям, как:



принуждение к работе и сексуальному удовлетворению

унижение раба ради собственного удовольствия

эксплуатация его физических и умственных возможностей

ограничение его свободы выбора и свободы передвижения

применение по отношению к рабу крайних форм насилия, таких как истязание

безнаказанность и произвол любых действий рабовладельца в отношении раба



«Слабость и беспомощность одного существа часто является провокацией аморальности, садизма и деспотизма в другом существе…»

Гегель



Для того чтобы РАБ работал и подчинялся, он должен:



1. Бояться наказания в виде ограничения свободы или причинения физической боли.

2. Не осознавать того, что он раб, жить в иллюзии абсолютной свободы.

3. Быть настолько тупым, чтобы никогда не додуматься до того, как устроено его рабство…

Самый первый и самый страшный обман человечества, с которого началось его порабощение.

Как вам уже известно, ГЛАВНЫМ управляющим инструментом рабства является угроза БОЛЬЮ или СМЕРТЬЮ. И то и другое имеет отношение только лишь к ТЕЛУ. Рабство СОЗНАНИЯ возможно лишь до тех пор, пока оно привязано к ТЕЛУ. Вот именно это и сделала религия в тесном тандеме с наукой. Предложив человеку на выбор два варианта ЛЖИ, религия и наука надежно скрыли от его понимания ИСТИНУ.



Религия лжет человеку о самой сути таких понятий, как:

Бог (Творец)

Душа

Тело

Сознание

Мозг

Человек

Жизнь

Смерть

При помощи этой лжи религия привязывает СОЗНАНИЕ к ТЕЛУ и формирует самый первый и самый мощный страх, который позволяет управлять человеком – СТРАХ БОЛИ и СТРАХ СМЕРТИ…

ЛОЖЬ

Религия в тесном тандеме с наукой ставит человека перед выбором одного из двух вариантов одинаково неверного мировоззрения:



Вариант 1 (научный):



Я – человек. Я – это МОЕ ТЕЛО и МОЕ СОЗНАНИЕ.



Сознание – это мысли в моей голове. В голове расположен мозг – он думает. Смерть моего тела – влечет за собой смерть моего мозга. Если мозг умер – мыслей нет и нет сознания. Нет мыслей, нет памяти о жизни – все, МОЕ Я УМЕРЛО. МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТ. Мое существование перечеркнуто смертью. Оно бессмысленно с самого начала. Вывод: СМЕРТЬ – ЭТО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ КОНЕЦ МОЕГО «Я». А «Я» не хочу умирать!!!! Я не хочу умирать!!!!!



Схема: Смерть тела = смерть мозга. Смерть мозга = смерть моего Я!



Все, СТРАХ СМЕРТИ ПОРАЛИЗОВАЛ СОЗНАНИЕ



Вариант 2 (религиозный):



Я – это человеческая личность. Личность человека – это его характер, его мечты, его желания, его планы, его стремления, его ценности, его слабости, его знания, его надежды, его память, его привязанность. Все перечисленное – это мысли и чувства. Мысли и чувства сосредоточены в мозге. Мозг – это часть тела. В момент смерти тела мозг прекращает свою деятельность и умирает. Мозг умер – мыслей нет. Нет мыслей — нет сознания. Но… Тут начинается кое-что странное и интересное… Оказывается, есть еще какая-то Душа, которая после смерти покидает тело, в котором она находилась, и улетает в Рай к Богу, где испытывает бесконечную радость, бесцельно шатаясь среди облаков, или опускается в Ад к Дьяволу, где бесконечно кипит в котлах и жарится на жаровнях, испытывая невыносимые страдания. Однако Душа – это какое-то светящееся облако. А Я – это СОЗНАНИЕ, которое отключается вместе с мозгом. Смерть тела = смерть мозга. Смерть мозга = смерть моего Я! А дальше — душа полетела… Реакция: я очень рад, что у меня есть какая-то абстрактная Душа, которая после смерти куда-то полетит. Но мне дорого мое «Я»! Я – это Я. И «Я» не хочу умирать!



Все, СТРАХ СМЕРТИ ПОРАЛИЗОВАЛ СОЗНАНИЕ



Результат:



В обоих случаях «Я» неразрывно привязано к ТЕЛУ (мозгу). «Я» ассоциирует себя с ТЕЛОМ и испытывает страх его утраты. А значит, «Я» стало уязвимым – оно боится за тело и считает, что тело – это оно и есть. Как теперь поработить Я? Овладеть его телом и приказывать ему.



А когда мы сможем приказывать телу, Я – уже будет не наездником, катающимся на теле, как на лошади, в свое удовольствие, а пленником тела, привязанным к телу, как к взбесившейся лошади, которую подгоняют плетью неизвестные этому Я люди.



И с тех пор эти ТЕЛА (или лошади) будут бежать туда, куда надо погонщикам, знающим правду, и тащить на себе перепуганных и растерянных наездников…

ИСТИНА



Я не умирает. Умирает тело, которым Я пользуется.



Я – это не ТЕЛО.



ТЕЛО – это инструмент, которым «Я» пользуется для общения с другими «Я», для развития, для получения эмоций, ощущений и впечатлений, которые вне тела для «Я» недоступны.



Я – это СОЗНАНИЕ, управляющее ТЕЛОМ через МОЗГ.





Мозг – это не вместилище Я, – это просто процессор, контролирующий процессы, протекающие в теле, чтобы Я на эти мелочи не отвлекалось. И преобразующий волеизъявление Я в конкретные движения ТЕЛА.



Вне мозга Я сохраняет все накопленные знания, все впечатления, всю память, накопленную в течение жизни, и осознает себя среди других таких же Я. Возможности памяти и самосознания Я ограничены лишь в то время, когда оно управляет телом и осознает себя в теле.



Ваше Я – это ваше СОЗНАНИЕ.



СОЗНАНИЕ:

Не нуждается в зарплате

Не нуждается в престижной работе

Не ест и Не голодает

Не пьет и Не испытывает жажды

Не болеет и Не чувствует боли

Не умирает и Не испытывает страха

Оно не материально



СОЗНАНИЕ:

Любит

Восхищается

Удивляться

Интересуется

Стремится к познанию

Играется

Творит и выдумывает

Мыслит

Учится

Развивается

Меняет МЕРУ

Слияние СОЗНАНИЯ с ТЕЛОМ в определении своего Я позволило рабовладельцам вызвать у человека страх перед смертью тела и управлять им под угрозой смерти, а также осуществить искусственный перенос потребностей тела на потребности сознания и внедрить второй механизм рабства – финансовую систему и третий – наркотическую зависимость…



РЕЛИГИОЗНОЕ РАБСТВО.

Религиозное рабство – это первая из форм рабства, которая стала фундаментом, для построения других форм рабской зависимости. Без религиозного рабства установление других форм рабства было бы невозможным.

Религия делает человека беспомощным, слабым и зависимым от некоего Бога под предлогом того, что Бог всем управляет. Религия снимает с человека ответственность за свою собственную судьбу под предлогом того, что «На все воля божья» и «Пути господни неисповедимы». Религия делает человека зависимым от оценки его грешности/безгрешности неким Богом по окончанию его жизненного пути и избавляет его от прижизненной оценки его действий его же собственной совестью…».





Продолжение следует

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109791/17086/-